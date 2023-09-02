https://ria.ru/20230902/gabon-1893832439.html

В Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ

В Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ - РИА Новости, 02.09.2023

В Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ

Военные, пришедшие к власти в Габоне, объявили об открытии, начиная с субботы, сухопутных, морских и воздушных границ, закрытых ранее после переворота в стране. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:22

2023-09-02T14:22

2023-09-02T14:40

попытка переворота в габоне

западная африка

али бонго ондимба

габон

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Военные, пришедшие к власти в Габоне, объявили об открытии, начиная с субботы, сухопутных, морских и воздушных границ, закрытых ранее после переворота в стране."Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов" (CTRI) принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутных, морских и воздушных границ начиная с субботы, 2 сентября 2023 года", - говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире телеканала Gabon 24.Военные добавили, что с учетом действия комендантского часа с 18 часов до шести часов утра по местному времени, прибывающим на территорию Габона или желающим покинуть страну, разрешено передвигаться при предъявлении проездного документа.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

западная африка

габон

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попытка переворота в габоне, западная африка, али бонго ондимба, габон, в мире