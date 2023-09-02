В Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ
Военные в Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ
© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Военные, пришедшие к власти в Габоне, объявили об открытии, начиная с субботы, сухопутных, морских и воздушных границ, закрытых ранее после переворота в стране.
"Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов" (CTRI) принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутных, морских и воздушных границ начиная с субботы, 2 сентября 2023 года", - говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире телеканала Gabon 24.
Военные добавили, что с учетом действия комендантского часа с 18 часов до шести часов утра по местному времени, прибывающим на территорию Габона или желающим покинуть страну, разрешено передвигаться при предъявлении проездного документа.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.