https://ria.ru/20230902/finansirovanie-1893843791.html

Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов

Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов - РИА Новости, 02.09.2023

Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов

Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья, сообщает украинское министерство реинтеграции. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:07

2023-09-02T16:07

2023-09-02T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья, сообщает украинское министерство реинтеграции. "Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале. Как утверждают в министерстве, всего планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах. По данным министерства, на Украине повреждено около 1,4 миллиона домов, в которых проживает 3,5 миллиона человек. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

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в мире, украина, всемирный банк