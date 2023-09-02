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Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов - РИА Новости, 02.09.2023
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16:07 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/finansirovanie-1893843791.html
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов - РИА Новости, 02.09.2023
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья, сообщает украинское министерство реинтеграции. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:07
2023-09-02T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья, сообщает украинское министерство реинтеграции. "Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале. Как утверждают в министерстве, всего планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах. По данным министерства, на Украине повреждено около 1,4 миллиона домов, в которых проживает 3,5 миллиона человек. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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в мире, украина, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Всемирный банк
Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов

Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья, сообщает украинское министерство реинтеграции.
"Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале.
Как утверждают в министерстве, всего планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах.
По данным министерства, на Украине повреждено около 1,4 миллиона домов, в которых проживает 3,5 миллиона человек.
Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВсемирный банк
 
 
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