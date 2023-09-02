https://ria.ru/20230902/festival-1893859559.html
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" - РИА Новости, 02.09.2023
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"
Патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" в Якутске посетили 3,5 тысячи жителей, далее в планах мероприятие в Магадане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:12
2023-09-02T18:12
2023-09-02T18:12
республика саха (якутия)
якутск
магадан
юта (певица)
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ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" в Якутске посетили 3,5 тысячи жителей, далее в планах мероприятие в Магадане, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Сегодня город Якутск принял фестиваль "Русское лето. ZаРоссию", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты. В столице Якутии мероприятие посетили 3500 человек. Фестиваль проводится в разных регионах страны, после Якутска нам предстоит посетить Магадан", - рассказали организаторы. Любители кино встретились на фестивале "Кино на службе Отечеству", прошедшем на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Организаторы развернули выставку "Уголь земли русской". Режиссер Константин Александров обсудил с творческими группами фильм "Отважные. Про любовь". Показ картины никого не оставил равнодушным - вместо актеров в фильме засняты реальные участники специальной военной операции, они рассказывают о своей жизни. Несмотря на прохладную погоду в Якутске, горожане пришли на площадь Победы. Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во всемирную богатырскую лигу "Сильнейшая нация мира", провели для них мастер-классы. Региональное отделение "Народного фронта" организовало площадку для желающих записать и отправить свои видеообращения в поддержку военнослужащих. "Патриотизм для нашего народа является приоритетом. Также мы сегодня подготовили конверты для писем. Люди охотно подходили и писали проникновенные слова в адрес участников спецоперации. Представители отделения "Народного фронта" из Якутии летают с гуманитарной миссией в зону СВО. Я сам более десяти раз побывал в донецком направлении. Поддержка для наших бойцов", - отметил координатор молодежного крыла "Народного фронта" в Республике Саха (Якутия) Тимофей Васев. Патриотический концерт собрал большое количество зрителей. На сцене выступили местная группа "Дапсы", а также приглашенные артисты - певица Юта и группа "ПослеZавтра".
https://ria.ru/20230901/shkola-1893696708.html
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якутск, магадан, юта (певица)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Магадан, Юта (певица)
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"
Якутск принял 3,5 тысячи жителей на фестивале "Русское лето. ZаРоссию"
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" в Якутске посетили 3,5 тысячи жителей, далее в планах мероприятие в Магадане, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Сегодня город Якутск принял фестиваль "Русское лето. ZаРоссию", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
, Народного фронта и Общественной палаты. В столице Якутии мероприятие посетили 3500 человек. Фестиваль проводится в разных регионах страны, после Якутска нам предстоит посетить Магадан", - рассказали организаторы.
Любители кино встретились на фестивале "Кино на службе Отечеству", прошедшем на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Организаторы развернули выставку "Уголь земли русской". Режиссер Константин Александров обсудил с творческими группами фильм "Отважные. Про любовь". Показ картины никого не оставил равнодушным - вместо актеров в фильме засняты реальные участники специальной военной операции, они рассказывают о своей жизни.
Несмотря на прохладную погоду в Якутске, горожане пришли на площадь Победы. Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во всемирную богатырскую лигу "Сильнейшая нация мира", провели для них мастер-классы.
Региональное отделение "Народного фронта" организовало площадку для желающих записать и отправить свои видеообращения в поддержку военнослужащих.
"Патриотизм для нашего народа является приоритетом. Также мы сегодня подготовили конверты для писем. Люди охотно подходили и писали проникновенные слова в адрес участников спецоперации. Представители отделения "Народного фронта" из Якутии летают с гуманитарной миссией в зону СВО. Я сам более десяти раз побывал в донецком направлении. Поддержка для наших бойцов", - отметил координатор молодежного крыла "Народного фронта" в Республике Саха (Якутия) Тимофей Васев.
Патриотический концерт собрал большое количество зрителей. На сцене выступили местная группа "Дапсы", а также приглашенные артисты - певица Юта
и группа "ПослеZавтра".
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