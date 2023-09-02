Рейтинг@Mail.ru
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
18:12 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/festival-1893859559.html
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" - РИА Новости, 02.09.2023
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"
Патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" в Якутске посетили 3,5 тысячи жителей, далее в планах мероприятие в Магадане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:12
2023-09-02T18:12
республика саха (якутия)
якутск
магадан
юта (певица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_904b6c20a425b0868a5f33719843e84f.jpg
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" в Якутске посетили 3,5 тысячи жителей, далее в планах мероприятие в Магадане, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Сегодня город Якутск принял фестиваль "Русское лето. ZаРоссию", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты. В столице Якутии мероприятие посетили 3500 человек. Фестиваль проводится в разных регионах страны, после Якутска нам предстоит посетить Магадан", - рассказали организаторы. Любители кино встретились на фестивале "Кино на службе Отечеству", прошедшем на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Организаторы развернули выставку "Уголь земли русской". Режиссер Константин Александров обсудил с творческими группами фильм "Отважные. Про любовь". Показ картины никого не оставил равнодушным - вместо актеров в фильме засняты реальные участники специальной военной операции, они рассказывают о своей жизни. Несмотря на прохладную погоду в Якутске, горожане пришли на площадь Победы. Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во всемирную богатырскую лигу "Сильнейшая нация мира", провели для них мастер-классы. Региональное отделение "Народного фронта" организовало площадку для желающих записать и отправить свои видеообращения в поддержку военнослужащих. "Патриотизм для нашего народа является приоритетом. Также мы сегодня подготовили конверты для писем. Люди охотно подходили и писали проникновенные слова в адрес участников спецоперации. Представители отделения "Народного фронта" из Якутии летают с гуманитарной миссией в зону СВО. Я сам более десяти раз побывал в донецком направлении. Поддержка для наших бойцов", - отметил координатор молодежного крыла "Народного фронта" в Республике Саха (Якутия) Тимофей Васев. Патриотический концерт собрал большое количество зрителей. На сцене выступили местная группа "Дапсы", а также приглашенные артисты - певица Юта и группа "ПослеZавтра".
https://ria.ru/20230901/shkola-1893696708.html
якутск
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_d3fa4f1f4bbfbc76ef742f2c695fb280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, магадан, юта (певица)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Магадан, Юта (певица)
Якутск принял патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"

Якутск принял 3,5 тысячи жителей на фестивале "Русское лето. ZаРоссию"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Панорама города Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" в Якутске посетили 3,5 тысячи жителей, далее в планах мероприятие в Магадане, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Сегодня город Якутск принял фестиваль "Русское лето. ZаРоссию", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты. В столице Якутии мероприятие посетили 3500 человек. Фестиваль проводится в разных регионах страны, после Якутска нам предстоит посетить Магадан", - рассказали организаторы.
Любители кино встретились на фестивале "Кино на службе Отечеству", прошедшем на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Организаторы развернули выставку "Уголь земли русской". Режиссер Константин Александров обсудил с творческими группами фильм "Отважные. Про любовь". Показ картины никого не оставил равнодушным - вместо актеров в фильме засняты реальные участники специальной военной операции, они рассказывают о своей жизни.
Несмотря на прохладную погоду в Якутске, горожане пришли на площадь Победы. Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во всемирную богатырскую лигу "Сильнейшая нация мира", провели для них мастер-классы.
Региональное отделение "Народного фронта" организовало площадку для желающих записать и отправить свои видеообращения в поддержку военнослужащих.
"Патриотизм для нашего народа является приоритетом. Также мы сегодня подготовили конверты для писем. Люди охотно подходили и писали проникновенные слова в адрес участников спецоперации. Представители отделения "Народного фронта" из Якутии летают с гуманитарной миссией в зону СВО. Я сам более десяти раз побывал в донецком направлении. Поддержка для наших бойцов", - отметил координатор молодежного крыла "Народного фронта" в Республике Саха (Якутия) Тимофей Васев.
Патриотический концерт собрал большое количество зрителей. На сцене выступили местная группа "Дапсы", а также приглашенные артисты - певица Юта и группа "ПослеZавтра".
Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе
1 сентября, 15:58
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскМагаданЮта (певица)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала