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Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД - РИА Новости, 02.09.2023

Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД

ДТП с участием нескольких авто произошло в районе нацпарка Лосиный остров в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:26

2023-09-02T21:26

2023-09-02T21:26

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ДТП с участием нескольких авто произошло в районе нацпарка Лосиный остров в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внутренней стороне 99 км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе аварии значительно затруднено, водителей призывают выбирать пути объезда.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва