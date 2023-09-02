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Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД - РИА Новости, 02.09.2023
Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД
ДТП с участием нескольких авто произошло в районе нацпарка Лосиный остров в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:26
2023-09-02T21:26
2023-09-02T21:26
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ДТП с участием нескольких авто произошло в районе нацпарка Лосиный остров в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внутренней стороне 99 км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе аварии значительно затруднено, водителей призывают выбирать пути объезда.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Несколько автомобилей столкнулись на 99-м километре МКАД
В районе парка Лосиный остров в Москве произошло ДТП с участием нескольких авто