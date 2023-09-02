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В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
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17:36 02.09.2023 (обновлено: 17:55 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/dtp-1893855521.html
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали
Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:36
2023-09-02T17:55
происшествия
авто
нефтекамск
гибдд мвд рф
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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии. "Авария произошла около 17.00 (15.00 мск - ред.) на улице Трактовая. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Он двигался по маршруту Нефтекамск - Николо-Березовка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, авто, нефтекамск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нефтекамск, ГИБДД МВД РФ
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали

В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четыре человека пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramАвтобус въехал в остановку на автовокзале в Башкирии
Автобус въехал в остановку на автовокзале в Башкирии - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
Автобус въехал в остановку на автовокзале в Башкирии
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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии.
"Авария произошла около 17.00 (15.00 мск - ред.) на улице Трактовая. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, в момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Он двигался по маршруту Нефтекамск - Николо-Березовка.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
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