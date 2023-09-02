https://ria.ru/20230902/dtp-1893855521.html
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали
Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:36
2023-09-02T17:36
2023-09-02T17:55
происшествия
авто
нефтекамск
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893855311_0:285:960:825_1920x0_80_0_0_ae82b6e09bc6f638cf79207f14ec61db.jpg
КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии. "Авария произошла около 17.00 (15.00 мск - ред.) на улице Трактовая. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Он двигался по маршруту Нефтекамск - Николо-Березовка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
нефтекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893855311_0:195:960:915_1920x0_80_0_0_6c296e91cec01b46cd4ab103e962a339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нефтекамск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нефтекамск, ГИБДД МВД РФ
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четыре человека пострадали