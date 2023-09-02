https://ria.ru/20230902/dtp-1893855521.html

В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали

В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали - РИА Новости, 02.09.2023

В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали

Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:36

2023-09-02T17:36

2023-09-02T17:55

происшествия

авто

нефтекамск

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в башкирском Нефтекамске, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает ГИБДД Башкирии. "Авария произошла около 17.00 (15.00 мск - ред.) на улице Трактовая. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Он двигался по маршруту Нефтекамск - Николо-Березовка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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происшествия, авто, нефтекамск, гибдд мвд рф