https://ria.ru/20230902/dtp-1893812067.html

В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе

В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 02.09.2023

В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе

Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:41

2023-09-02T10:41

2023-09-02T10:41

происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 21.00 на улице генерала Хлебникова в Иванове. "Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщило УМВД.Отмечается, что водитель на автомашине с места ДТП скрылся. "Впоследствии автомобиль был найден. Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью. Следственными органами полиции в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - уточняет полиция. Проводятся мероприятия по установлению личности и розыску водителя.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иваново