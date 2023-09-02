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В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 02.09.2023
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10:41 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/dtp-1893812067.html
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 02.09.2023
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе
Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:41
2023-09-02T10:41
происшествия
иваново
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РЯЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 21.00 на улице генерала Хлебникова в Иванове. "Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщило УМВД.Отмечается, что водитель на автомашине с места ДТП скрылся. "Впоследствии автомобиль был найден. Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью. Следственными органами полиции в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - уточняет полиция. Проводятся мероприятия по установлению личности и розыску водителя.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, иваново
Происшествия, Иваново
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе

В Иваново водитель сбил женщину с девочкой на переходе, сбежал и сжег машину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.
По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 21.00 на улице генерала Хлебникова в Иванове.
"Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщило УМВД.
Отмечается, что водитель на автомашине с места ДТП скрылся.
«
"Впоследствии автомобиль был найден. Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью. Следственными органами полиции в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - уточняет полиция.
Проводятся мероприятия по установлению личности и розыску водителя.
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