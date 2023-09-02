https://ria.ru/20230902/dtp-1893812067.html
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 02.09.2023
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе
Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:41
2023-09-02T10:41
2023-09-02T10:41
происшествия
иваново
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РЯЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 21.00 на улице генерала Хлебникова в Иванове. "Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщило УМВД.Отмечается, что водитель на автомашине с места ДТП скрылся. "Впоследствии автомобиль был найден. Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью. Следственными органами полиции в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - уточняет полиция. Проводятся мероприятия по установлению личности и розыску водителя.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново
В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе
В Иваново водитель сбил женщину с девочкой на переходе, сбежал и сжег машину
РЯЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости.
Ивановская полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, автомобиль позднее нашли, он полностью сгорел, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале
.
По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 21.00 на улице генерала Хлебникова в Иванове.
"Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщило УМВД.
Отмечается, что водитель на автомашине с места ДТП скрылся.
«
"Впоследствии автомобиль был найден. Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью. Следственными органами полиции в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - уточняет полиция.
Проводятся мероприятия по установлению личности и розыску водителя.
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