https://ria.ru/20230902/dtp-1893798844.html

В результате ДТП в Омской области погиб человек

В результате ДТП в Омской области погиб человек - РИА Новости, 02.09.2023

В результате ДТП в Омской области погиб человек

Во время аварии в Марьяновском районе Омской области погиб мужчина, управляющий Mitsubishi, пострадали девочка и женщина, а также сгорели два автомобиля,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:57

2023-09-02T07:57

2023-09-02T07:57

марьяновский район

hyundai creta

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Во время аварии в Марьяновском районе Омской области погиб мужчина, управляющий Mitsubishi, пострадали девочка и женщина, а также сгорели два автомобиля, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Авария произошла вечером 1 сентября на трассе в Марьяновском районе Омской области. Выяснилось, что водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе "Челябинск - Новосибирск" со стороны Омска. На 776 километре он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Hyundai Tucson и Honda Freed, после чего съехал в кювет. "После столкновения произошло возгорание автомобилей Mitsubishi и Honda. В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался на месте происшествия, 41-летний водитель Honda и 2 его пассажира - 45-летняя женщина и 15-летняя девочка - доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ведомства. Выясняется личность водителя сгоревшего Mitsubishi, а также обстоятельства, при которых произошла авария.

https://ria.ru/20230902/dtp-1893796768.html

марьяновский район

омская область

омск

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марьяновский район, hyundai creta, омская область, омск, происшествия