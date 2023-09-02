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В результате ДТП в Омской области погиб человек - РИА Новости, 02.09.2023
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07:57 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/dtp-1893798844.html
В результате ДТП в Омской области погиб человек
В результате ДТП в Омской области погиб человек - РИА Новости, 02.09.2023
В результате ДТП в Омской области погиб человек
Во время аварии в Марьяновском районе Омской области погиб мужчина, управляющий Mitsubishi, пострадали девочка и женщина, а также сгорели два автомобиля,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:57
2023-09-02T07:57
марьяновский район
hyundai creta
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Во время аварии в Марьяновском районе Омской области погиб мужчина, управляющий Mitsubishi, пострадали девочка и женщина, а также сгорели два автомобиля, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Авария произошла вечером 1 сентября на трассе в Марьяновском районе Омской области. Выяснилось, что водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе "Челябинск - Новосибирск" со стороны Омска. На 776 километре он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Hyundai Tucson и Honda Freed, после чего съехал в кювет. "После столкновения произошло возгорание автомобилей Mitsubishi и Honda. В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался на месте происшествия, 41-летний водитель Honda и 2 его пассажира - 45-летняя женщина и 15-летняя девочка - доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ведомства. Выясняется личность водителя сгоревшего Mitsubishi, а также обстоятельства, при которых произошла авария.
https://ria.ru/20230902/dtp-1893796768.html
марьяновский район
омская область
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марьяновский район, hyundai creta, омская область, омск, происшествия
Марьяновский район, Hyundai Creta, Омская область, Омск, Происшествия
В результате ДТП в Омской области погиб человек

В результате ДТП в Омской области погиб человек, еще два человека пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Во время аварии в Марьяновском районе Омской области погиб мужчина, управляющий Mitsubishi, пострадали девочка и женщина, а также сгорели два автомобиля, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 1 сентября на трассе в Марьяновском районе Омской области. Выяснилось, что водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе "Челябинск - Новосибирск" со стороны Омска. На 776 километре он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Hyundai Tucson и Honda Freed, после чего съехал в кювет.
"После столкновения произошло возгорание автомобилей Mitsubishi и Honda. В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался на месте происшествия, 41-летний водитель Honda и 2 его пассажира - 45-летняя женщина и 15-летняя девочка - доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Выясняется личность водителя сгоревшего Mitsubishi, а также обстоятельства, при которых произошла авария.
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Марьяновский районHyundai CretaОмская областьОмскПроисшествия
 
 
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