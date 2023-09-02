https://ria.ru/20230902/dtp-1893796768.html
СМИ: в Турции в результате ДТП с автобусом погибли шесть человек, 43 ранены
СМИ: в Турции в результате ДТП с автобусом погибли шесть человек, 43 ранены - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: в Турции в результате ДТП с автобусом погибли шесть человек, 43 ранены
Шесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:26
2023-09-02T07:26
2023-09-02T07:37
турция
в мире
денизли (провинция)
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции, передает телеканал A Haber."Согласно экстренным сообщениям, в провинции Хоназ грузовик с песком, потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус. По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили ранения"- передал телеканал.Уточняется, что на месте происшествия находятся большое число медиков, пожарных и спасателей.
https://ria.ru/20230901/dtp-1893706676.html
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турция, в мире, денизли (провинция)
Турция, В мире, Денизли (провинция)
СМИ: в Турции в результате ДТП с автобусом погибли шесть человек, 43 ранены
Haber: на юго-западе Турции при ДТП с автобусом погибли шесть человек, 43 ранены