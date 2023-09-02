ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником
ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост морским беспилотником
Украинский морской дрон
Украинский морской дрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны.
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"Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.
Движение перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Другие атаки на Крымский мост
Это не первая попытка Киева нанести удар по Крымскому мосту. Предыдущую атаку ВСУ предприняли 12 августа. Тогда украинские военные выпустили по мосту две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.
Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку этой атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и пообещала не оставить без ответа попытку нападения на мост, который является гражданским объектом.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.