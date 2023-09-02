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ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником

ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником - РИА Новости, 02.09.2023

ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником

Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:17

2023-09-02T02:17

2023-09-02T02:18

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мария захарова

фсб

служба безопасности украины

крымский мост

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны."Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.Движение перекрытоДвижение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Другие атаки на Крымский мостЭто не первая попытка Киева нанести удар по Крымскому мосту. Предыдущую атаку ВСУ предприняли 12 августа. Тогда украинские военные выпустили по мосту две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку этой атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и пообещала не оставить без ответа попытку нападения на мост, который является гражданским объектом.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.

https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мария захарова, фсб, служба безопасности украины, крымский мост