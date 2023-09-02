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ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 02.09.2023 (обновлено: 02:18 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/dron-1893789430.html
ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником
ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником
Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T02:17
2023-09-02T02:18
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мария захарова
фсб
служба безопасности украины
крымский мост
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны."Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.Движение перекрытоДвижение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Другие атаки на Крымский мостЭто не первая попытка Киева нанести удар по Крымскому мосту. Предыдущую атаку ВСУ предприняли 12 августа. Тогда украинские военные выпустили по мосту две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку этой атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и пообещала не оставить без ответа попытку нападения на мост, который является гражданским объектом.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.
https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html
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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мария захарова, фсб, служба безопасности украины, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, ФСБ, Служба безопасности Украины, Крымский мост
ВСУ попытались атаковать Крымский мост беспилотником

ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост морским беспилотником

Украинский морской дрон
Украинский морской дрон
Украинский морской дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны.
«
"Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.

Движение перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму
22 августа, 16:42

Другие атаки на Крымский мост

Это не первая попытка Киева нанести удар по Крымскому мосту. Предыдущую атаку ВСУ предприняли 12 августа. Тогда украинские военные выпустили по мосту две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.
Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку этой атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и пообещала не оставить без ответа попытку нападения на мост, который является гражданским объектом.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.
Пожар на Крымском мосту после взрыва фуры - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту
19 августа, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваФСБСлужба безопасности УкраиныКрымский мост
 
 
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