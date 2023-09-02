https://ria.ru/20230902/donetsk-1893825820.html
В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната
В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната - РИА Новости, 02.09.2023
В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната
Один из украинских снарядов попал в школу-интернат в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:09
2023-09-02T13:09
2023-09-02T13:29
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Один из украинских снарядов попал в школу-интернат в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната № 3", — написал глава города.Кулемзин призвал горожан быть осторожными, поскольку воздушная атака на столицу Донецкой Народной Республики продолжается.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ пострадали пять человек.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. Накануне в результате удара по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893785128.html
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РИА Новости
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В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната
Кулемзин: снаряд ВСУ попал в крышу учебного корпуса школы-интерната №3 в Донецке