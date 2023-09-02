https://ria.ru/20230902/donetsk-1893825820.html

В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната

В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната - РИА Новости, 02.09.2023

В Донецке украинский снаряд попал в крышу школы-интерната

Один из украинских снарядов попал в школу-интернат в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:09

2023-09-02T13:09

2023-09-02T13:29

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Один из украинских снарядов попал в школу-интернат в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната № 3", — написал глава города.Кулемзин призвал горожан быть осторожными, поскольку воздушная атака на столицу Донецкой Народной Республики продолжается.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ пострадали пять человек.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. Накануне в результате удара по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893785128.html

https://ria.ru/20230901/obstrel-1893745435.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), петровский район