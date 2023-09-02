https://ria.ru/20230902/dollar-1893836887.html

Тенденция отказа от доллара усиливается, заявил посол Китая в Анкаре

Тенденция отказа от доллара усиливается, заявил посол Китая в Анкаре - РИА Новости, 02.09.2023

Тенденция отказа от доллара усиливается, заявил посол Китая в Анкаре

Тенденция отказа от использования доллара усиливается, доллар является инструментом мирового господства США, заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин (Liu... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:52

2023-09-02T14:52

2023-09-02T14:52

сша

китай

в мире

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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Тенденция отказа от использования доллара усиливается, доллар является инструментом мирового господства США, заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин (Liu Shaobin), слова которого приводит газета Aydınlık. США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "В БРИКС существует большая тенденция к торговле в национальных валютах. Многие страны хотят торговать в местных валютах, а не в долларах. США же предпринимают односторонние меры для сохранения своей власти. Доллар - это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается. Китай - вторая по величине экономика мира. Наблюдается тенденция к переходу на юань. Торговля стран БРИКС с использованием национальных валют имеет большое значение. Это значительно улучшит отношения", - сказал дипломат.

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сша, китай, в мире