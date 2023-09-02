https://ria.ru/20230902/chili-1893787183.html
СМИ: в Чили при столкновении микроавтобуса с поездом погибли семь человек
СМИ: в Чили при столкновении микроавтобуса с поездом погибли семь человек - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: в Чили при столкновении микроавтобуса с поездом погибли семь человек
Семь человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили, сообщило радио BiobioChile. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T01:08
2023-09-02T01:08
2023-09-02T01:11
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Семь человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили, сообщило радио BiobioChile. "Инцидент произошел в 8 утра в регионе Био-Био... От столкновения автобус откинуло на обочину путей", - отмечает СМИ. Сообщается, что среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров. Водитель микроавтобуса, выехавшего на пути, выжил, получив незначительные ранения. Он задержан.
https://ria.ru/20230831/dtp-1893295028.html
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чили, в мире
СМИ: в Чили при столкновении микроавтобуса с поездом погибли семь человек
BiobioChile: в Чили микроавтобус столкнулся с поездом, семь человек погибли