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СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек
Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:00
2023-09-02T03:00
2023-09-02T03:00
сан-паулу (город)
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1. Ранее портал сообщал о двух погибших и десятках пострадавших. "Произошел взрыв... в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении портала. Как отмечает портал со ссылкой на пожарных, владелец помещения сообщил, что в момент происшествия там находились 33 человека. Причина взрыва пока не известна.
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сан-паулу (город), в мире
Сан-Паулу (город), В мире
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек
G1: число жертв взрыва в здании бразильского штата Сан-Паулу возросло до пяти