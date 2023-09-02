https://ria.ru/20230902/braziliya-1893791108.html

СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек

СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек - РИА Новости, 02.09.2023

СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек

Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:00

2023-09-02T03:00

2023-09-02T03:00

сан-паулу (город)

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1. Ранее портал сообщал о двух погибших и десятках пострадавших. "Произошел взрыв... в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении портала. Как отмечает портал со ссылкой на пожарных, владелец помещения сообщил, что в момент происшествия там находились 33 человека. Причина взрыва пока не известна.

https://ria.ru/20230901/vzryv-1893717922.html

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сан-паулу (город), в мире