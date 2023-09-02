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СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек - РИА Новости, 02.09.2023
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03:00 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/braziliya-1893791108.html
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек
Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:00
2023-09-02T03:00
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1. Ранее портал сообщал о двух погибших и десятках пострадавших. "Произошел взрыв... в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении портала. Как отмечает портал со ссылкой на пожарных, владелец помещения сообщил, что в момент происшествия там находились 33 человека. Причина взрыва пока не известна.
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сан-паулу (город), в мире
Сан-Паулу (город), В мире
СМИ: число жертв взрыва в бразильском Сан-Паулу возросло до пяти человек

G1: число жертв взрыва в здании бразильского штата Сан-Паулу возросло до пяти

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Бразилии
Автомобиль полиции в Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль полиции в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, который разрушил здание металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу, возросло до пяти, сообщает портал G1.
Ранее портал сообщал о двух погибших и десятках пострадавших.
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"Произошел взрыв... в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении портала.
Как отмечает портал со ссылкой на пожарных, владелец помещения сообщил, что в момент происшествия там находились 33 человека.
Причина взрыва пока не известна.
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