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Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 02.09.2023 (обновлено: 09:41 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893807098.html
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.09.2023
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника
Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:35
2023-09-02T09:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893546345.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника

Минобороны сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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