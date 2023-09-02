https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893807098.html

Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.09.2023

Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника

Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:35

2023-09-02T09:35

2023-09-02T09:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893546345.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)