https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893807098.html
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.09.2023
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника
Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:35
2023-09-02T09:35
2023-09-02T09:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893546345.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью перехватили два украинских беспилотника
Минобороны сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью