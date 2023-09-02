https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

На пороге больших перемен: к 2030 году Россия должна стать "беспилотной"

На пороге больших перемен: к 2030 году Россия должна стать "беспилотной" - РИА Новости, 02.09.2023

На пороге больших перемен: к 2030 году Россия должна стать "беспилотной"

Специальная военная операция окончательно подтвердила критическую необходимость развития отечественной сферы производства беспилотников: ежедневные сообщения с... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:02

аналитика

технологии

россия

китай

сша

дмитрий песков

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Специальная военная операция окончательно подтвердила критическую необходимость развития отечественной сферы производства беспилотников: ежедневные сообщения с фронтов об успехах применения нашими войсками дронов, беспилотников самолетного типа и барражирующих боеприпасов показывают, в каком направлении будут неизбежно развиваться вооруженные силы как у нас, так и у наших противников.Однако, несмотря на понятное пристальное внимание СМИ к БПЛА на фронте, военные беспилотники составляют лишь небольшую часть поистине необозримого рынка, который возникает на наших глазах, а сами беспилотники являются лишь верхушкой колоссального айсберга под названием "новая отрасль экономики".С 1 января 2024 года в стране будет запущен национальный проект "Беспилотные авиационные системы (БАС)". Финальные документы по нацпроекту должны быть подписаны в сентябре.Нацпроект по БАС был инициирован лично президентом, который 28 апреля сего года на совещании по развитию беспилотной авиации заявил, что "достигнутый здесь успех будет означать качественное изменение нашей экономики и качественные изменения в жизни наших людей, сильное, уверенное, поступательное движение вперед всей страны".В нацпроект включены пять федеральных проектов, отвечающих за производство БАС, формирование гарантированного спроса, создание новой регуляторики, подготовку кадров и создание интеллектуального задела на будущее. Согласно паспорту нацпроекта по БАС, в развитие гражданских беспилотных авиационных систем в России до 2030-го планируется инвестировать в общей сложности порядка триллиона рублей.И тут могут возникнуть вопросы: зачем нам это нужно и стоит ли это того?Для тех, у кого никогда нет пророка в своем отечестве, сообщаем, что ведущими мировыми державами выбор был уже сделан — и он однозначный: с 2018 года объем инвестиций в развитие мирового рынка БАС вырос более чем в девять раз и по итогам 2021-го составил почти семь миллиардов долларов. Из них около 75 процентов обеспечили США и Китай. К 2030 году рост мировой индустрии БАС прогнозируется до 55,8 миллиарда долларов. Для России, которая в свое время потрясла мир рывком в космос, выход в "беспилотные" лидеры и необходим, и объективно достижим.По словам специального представителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, в ближайшие 15 лет количество беспилотников в мире увеличится минимум в 15 раз, а у России есть все шансы вырасти в этом направлении за этот же срок более чем в 30 раз.Для России, где вопросы логистической связности и безопасности огромных территорий чрезвычайно важны, проект по развитию БАС не просто важный, а критичный для будущего страны. БАС могут применяться совершенно в любой сфере деятельности и экономики — в безопасности и мониторинге, доставке и логистике, производстве и сельском хозяйстве, навигации и предотвращении ЧС, телекоммуникациях и связи, строительстве, медицине, социальных услугах и так далее, не говоря уже о военной сфере. Для справки: специалисты оценивают экономический эффект для государства благодаря применению БАС только в сельском хозяйстве в части повышения сохранности и улучшения качества урожая до полутора триллионов рублей в год, то есть все госинвестиции в нацпроект могут с лихвой отбиться всего за год только за счет одной позиции.Источники, близкие к инициативе, сообщили, что нацпроект "Беспилотные авиационные системы" не имеет аналогов по своему масштабу, амбициям и сложности. По сути, в рамках нацпроекта в России будет создана совершенно новая отрасль экономики, которая призвана дать мощный импульс всем остальным сферам и областям, по ряду направлений вернуть страну из отстающих в лидеры и обеспечить наш технологический суверенитет.Немножко приоткроем завесу для интересующихся: данный нацпроект станет первым в цепочке проектов по обеспечению технологического суверенитета, на который будут равняться, и первым, где практически с нуля будет создана масштабная кооперация и связка науки, образования, производства и эксплуатации. Проект БАС неизбежно вытянет разработку и производство новых материалов, двигателей и силовых установок, оптики, микроэлектроники, химии, энергетики, программного обеспечения, строительства новых объектов инфраструктуры, фундаментальных исследований и так далее. Только в рамках одного федерального проекта "Кадры для БАС", который формируется Министерством науки и высшего образования России при поддержке АНО "Университет НТИ 2035", планируется, что к 2030 году беспилотная отрасль будет включать не менее миллиона человек, где большая часть будет принадлежать новым профессиям и специальностям.Возможно, у кого-то возникнет другой нелегкий вопрос: а сможем ли, потянем ли? Может быть, наш паровоз с полимерами навсегда застрял на запасном пути и проще покупать беспилотники в Китае?Есть ответ простой и ответ сложный.Простой: сможем, потому что мы должны и у нас просто нет выбора.Сложный: национальный проект, инициируемый президентом и поддерживаемый (и контролируемый) всей мощью государства, просто не имеет опции "провал". Все без исключения действующие национальные проекты показывают высокий результат и кумулятивный эффект, а в данном нацпроекте мультипликативный эффект будет гарантированно на порядок выше. Кроме того, в России есть абсолютно все, что нужно для рывка, включая уникальные разработки по БАС, не имеющие аналогов в мире.А это означает, что России "беспилотной" — быть.

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html

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аналитика, технологии, россия, китай, сша, дмитрий песков