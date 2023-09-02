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ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2023
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью
ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:55
2023-09-02T13:55
2023-09-02T14:02
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Второго сентября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, белгородская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью
ПВО пресекла попытку ВСУ атаки беспилотником над Белгородской областью