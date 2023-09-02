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ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 02.09.2023 (обновлено: 14:02 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893829608.html
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2023
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью
ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:55
2023-09-02T14:02
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Второго сентября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
россия
белгородская область
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россия, вооруженные силы украины, белгородская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
ПВО пресекла попытку атаки ВСУ беспилотником над Белгородской областью

ПВО пресекла попытку ВСУ атаки беспилотником над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Второго сентября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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