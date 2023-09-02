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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023
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13:43 02.09.2023 (обновлено: 15:14 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893828961.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:43
2023-09-02T15:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", — написал он.Как уточнил глава региона, в селе Головчино есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном домовладении.Информацию об атаке беспилотника подтвердили в министерстве обороны. Там уточнили, что инцидент произошел в районе 12:45 мск. Речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа, который уничтожили силы противовоздушной обороны.В субботу утром ведомство также сообщило о перехвате двух украинских дронов над областью.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Украина
В Белгородской области сбили беспилотник

Гладков: ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", — написал он.
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Как уточнил глава региона, в селе Головчино есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном домовладении.
Информацию об атаке беспилотника подтвердили в министерстве обороны. Там уточнили, что инцидент произошел в районе 12:45 мск. Речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа, который уничтожили силы противовоздушной обороны.
В субботу утром ведомство также сообщило о перехвате двух украинских дронов над областью.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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