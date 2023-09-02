https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893828961.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:43
2023-09-02T13:43
2023-09-02T15:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", — написал он.Как уточнил глава региона, в селе Головчино есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном домовладении.Информацию об атаке беспилотника подтвердили в министерстве обороны. Там уточнили, что инцидент произошел в районе 12:45 мск. Речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа, который уничтожили силы противовоздушной обороны.В субботу утром ведомство также сообщило о перехвате двух украинских дронов над областью.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Украина
В Белгородской области сбили беспилотник
Гладков: ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области