https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893828961.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:43

2023-09-02T13:43

2023-09-02T15:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

россия

украина

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БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Грайворонском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", — написал он.Как уточнил глава региона, в селе Головчино есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном домовладении.Информацию об атаке беспилотника подтвердили в министерстве обороны. Там уточнили, что инцидент произошел в районе 12:45 мск. Речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа, который уничтожили силы противовоздушной обороны.В субботу утром ведомство также сообщило о перехвате двух украинских дронов над областью.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия, украина