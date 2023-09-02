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Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:31 02.09.2023 (обновлено: 02:39 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893790004.html
Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник
Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023
Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник
Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T02:31
2023-09-02T02:39
специальная военная операция на украине
россия
киев
черное море
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября и около 02.10 2 сентября, оба морских беспилотника были уничтожены."Второго сентября около 02.20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230902/trevoga-1893789879.html
россия
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россия, киев, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Черное море
Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник

Минобороны: у Крымского моста уничтожен третий за ночь морской беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский мост . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщили в субботу в Минобороны России.
Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября и около 02.10 2 сентября, оба морских беспилотника были уничтожены.
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"Второго сентября около 02.20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЧерное море
 
 
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