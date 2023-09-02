https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893790004.html

Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник

Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023

Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник

Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:31

2023-09-02T02:31

2023-09-02T02:39

специальная военная операция на украине

россия

киев

черное море

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября и около 02.10 2 сентября, оба морских беспилотника были уничтожены."Второго сентября около 02.20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230902/trevoga-1893789879.html

россия

киев

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россия, киев, черное море