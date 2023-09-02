https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893783736.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.09.2023
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Украинский БПЛА самолетного типа перехвачен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:03
2023-09-02T00:03
2023-09-02T00:05
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
киев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа перехвачен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Первого сентября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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россия, белгородская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Киев
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА