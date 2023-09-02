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Умер американский певец и композитор Джимми Баффетт

Умер американский певец и композитор Джимми Баффетт - РИА Новости, 02.09.2023

Умер американский певец и композитор Джимми Баффетт

Американский певец и композитор Джимми Баффетт скончался в возрасте 76 лет, сообщается на сайте певца. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:34

2023-09-02T12:34

2023-09-02T12:34

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский певец и композитор Джимми Баффетт скончался в возрасте 76 лет, сообщается на сайте певца. "Джимми мирно скончался ночью первого сентября в окружении семьи, друзей, музыки и собак", - говорится на сайте Баффетта. Баффетт родился в городке Паскагула на берегу Мексиканского залива в американском штате Миссисипи в католическое рождество (25 декабря) 1946 года. Научившись играть на гитаре в колледже, Баффетт начал играть на улицах Нового Орлеана, после чего сформировал свою группу. Позднее он переехал в Нашвилл, где работал в музыкальном журнале Billboard Magazine. Однако по-настоящему раскрыться Баффетт смог в городе Ки-Уэст во Флориде. Выпущенная в 1977 году песня Margaritaville принесла Баффетту общенациональную известность, говорится в биографии на сайте Баффетта.

https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html

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Ольга Фомченкова

новости культуры, новый орлеан, миссисипи, сша, музыка