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В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек - РИА Новости, 02.09.2023
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07:35 02.09.2023 (обновлено: 07:36 02.09.2023)
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В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек - РИА Новости, 02.09.2023
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек
Автобус врезался в столб в Екатеринбурге, в результате ДТП 11 человек госпитализированы, сообщает УГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:35
2023-09-02T07:36
екатеринбург
свердловская область
угибдд
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Автобус врезался в столб в Екатеринбурге, в результате ДТП 11 человек госпитализированы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.По данным ведомства, утром в субботу на перекрестке улиц Сулимова и Омская водитель автобуса не справился с управлением и наехал на стол."На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС. Одиннадцать пассажиров доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики", - говорится в сообщении.
екатеринбург
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екатеринбург, свердловская область, угибдд, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, УГИБДД, Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек

УГИБДД: в Екатеринбурге автобус врезался в столб, 11 человек госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Екатеринбурге
Автомобиль скорой помощи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Автобус врезался в столб в Екатеринбурге, в результате ДТП 11 человек госпитализированы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
По данным ведомства, утром в субботу на перекрестке улиц Сулимова и Омская водитель автобуса не справился с управлением и наехал на стол.
"На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС. Одиннадцать пассажиров доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики", - говорится в сообщении.
 
ЕкатеринбургСвердловская областьУГИБДДПроисшествия
 
 
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