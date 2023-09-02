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Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении
Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.09.2023
Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении
На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 115 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:11
2023-09-02T14:11
2023-09-02T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 115 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Запорожском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области."За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили четыре атаки на Запорожском направлении