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Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении

Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.09.2023

Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении

На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 115 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:11

2023-09-02T14:11

2023-09-02T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли до 115 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Запорожском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области."За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.

запорожская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область