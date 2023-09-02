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ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2023

ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы РФ сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:05

2023-09-02T16:05

2023-09-02T16:18

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сегодня в военном ведомстве сообщали о сбитии украинского беспилотника над Белгородской областью в 12.45 мск."2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

белгородская область

россия

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2023

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белгородская область, россия, происшествия