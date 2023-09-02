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ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2023
ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Вооруженные силы РФ сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:05
2023-09-02T16:05
2023-09-02T16:18
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сегодня в военном ведомстве сообщали о сбитии украинского беспилотника над Белгородской областью в 12.45 мск."2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО пресекла атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью