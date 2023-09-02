https://ria.ru/20230902/armeniya-1893882821.html

В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ

В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ - РИА Новости, 02.09.2023

В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ

Двое армянских военнослужащих погибли в субботу во время проведения взрывных работ с целью строительства дороги, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T23:18

2023-09-02T23:18

2023-09-02T23:18

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ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Двое армянских военнослужащих погибли в субботу во время проведения взрывных работ с целью строительства дороги, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. "Второго сентября примерно в 17.30 (16.30 мск) в результате взрыва при проведении инженерных работ (взрывных работ с целью строительства дороги) погибли майор Арман Бабаджанян и военнослужащий Артур Погосян", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств происшествия. Другие подробности не приводятся.

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в мире, армения