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В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ
В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ - РИА Новости, 02.09.2023
В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ
Двое армянских военнослужащих погибли в субботу во время проведения взрывных работ с целью строительства дороги, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T23:18
2023-09-02T23:18
2023-09-02T23:18
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ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Двое армянских военнослужащих погибли в субботу во время проведения взрывных работ с целью строительства дороги, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. "Второго сентября примерно в 17.30 (16.30 мск) в результате взрыва при проведении инженерных работ (взрывных работ с целью строительства дороги) погибли майор Арман Бабаджанян и военнослужащий Артур Погосян", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств происшествия. Другие подробности не приводятся.
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в мире, армения
В Армении двое военных погибли при взрыве во время инженерных работ
МО Армении: двое военных погибли во время взрывных инженерных работ
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости.
Двое армянских военнослужащих погибли в субботу во время проведения взрывных работ с целью строительства дороги, сообщили в пресс-службе
Минобороны республики.
"Второго сентября примерно в 17.30 (16.30 мск) в результате взрыва при проведении инженерных работ (взрывных работ с целью строительства дороги) погибли майор Арман Бабаджанян и военнослужащий Артур Погосян", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств происшествия.
Другие подробности не приводятся.
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