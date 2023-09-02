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Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни - РИА Новости, 02.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:40 02.09.2023 (обновлено: 14:39 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/akter-1893817484.html
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни - РИА Новости, 02.09.2023
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом говорится на сайте РАМТ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:40
2023-09-02T14:39
культура
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом говорится на сайте РАМТ.&quot;Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта&quot;, — указано в публикации.В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012-м вступили в брак.В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его.Янин в 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на работу в РАМТ. В числе ролей в театре: Ян в дилогии Акунина "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов, Кариллов. Петр" по роману Достоевского "Бесы". В спектакле "Подходцев и другие" Янин репетировал одну из главных ролей. Широкому зрителю Алексей известен по работам в кино и сериалам: "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" — всего более 30 ролей.
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Культура, Россия
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни

Актёр РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни

© Фото : РАМТАктер Алексей Янин
Актер Алексей Янин - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : РАМТ
Актер Алексей Янин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом говорится на сайте РАМТ.
«

"Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта", — указано в публикации.

В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012-м вступили в брак.
В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его.
Янин в 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на работу в РАМТ. В числе ролей в театре: Ян в дилогии Акунина "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов, Кариллов. Петр" по роману Достоевского "Бесы". В спектакле "Подходцев и другие" Янин репетировал одну из главных ролей. Широкому зрителю Алексей известен по работам в кино и сериалам: "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" — всего более 30 ролей.
 
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