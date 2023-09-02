https://ria.ru/20230902/akter-1893817484.html
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни - РИА Новости, 02.09.2023
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом говорится на сайте РАМТ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:40
2023-09-02T11:40
2023-09-02T14:39
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893818668_0:223:747:643_1920x0_80_0_0_cb6782edba88ad5d253a48222ccc4ce1.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом говорится на сайте РАМТ."Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта", — указано в публикации.В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012-м вступили в брак.В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его.Янин в 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на работу в РАМТ. В числе ролей в театре: Ян в дилогии Акунина "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов, Кариллов. Петр" по роману Достоевского "Бесы". В спектакле "Подходцев и другие" Янин репетировал одну из главных ролей. Широкому зрителю Алексей известен по работам в кино и сериалам: "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" — всего более 30 ролей.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893818668_0:94:748:654_1920x0_80_0_0_0f47de10a9df7cc4d52ab3c6ddb1549c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
Актёр РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом говорится на сайте
РАМТ.
«
"Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта", — указано в публикации.
В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012-м вступили в брак.
В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его.
Янин в 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на работу в РАМТ. В числе ролей в театре: Ян в дилогии Акунина "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов, Кариллов. Петр" по роману Достоевского "Бесы". В спектакле "Подходцев и другие" Янин репетировал одну из главных ролей. Широкому зрителю Алексей известен по работам в кино и сериалам: "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" — всего более 30 ролей.