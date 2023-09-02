https://ria.ru/20230902/9m333-1893792049.html

Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты

Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты - РИА Новости, 02.09.2023

Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты

Российские военные применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые ВВС Украины,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:36

2023-09-02T03:36

2023-09-02T09:11

специальная военная операция на украине

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ввс украины

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военные применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые ВВС Украины, сообщил РИА Новости источник.Ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3" и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой."Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80 процентах случаев. Это отличный показатель эффективности", — рассказал собеседник агентства.По его словам, с помощью 9М333 в зоне спецоперации успешно поражают вертолеты и самолеты ВСУ, в частности штурмовики Су-25. Кроме того, ракета сбивает беспилотники с габаритами от одного до полутора метров.Постановка ложных тепловых целей — стандартный для боевых самолетов и вертолетов способ защититься от зенитных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Тепловые ловушки — это патроны с пиротехническим зарядом, которые летательный аппарат выбрасывает в воздух. Они создают сильный источник теплового излучения, превышающий излучение от двигателей. На эти ловушки перенацеливаются, к примеру, ракеты ПЗРК.Выпускаемая концерном "Калашников" 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — это ее преимущество перед другими ракетами подобного класса. Она способна поражать цели на расстоянии до пяти тысяч метров, при этом скорость целей может достигать 680 метров в секунду, а высота полета — от десяти до 3,5 тысячи метров.Впервые ракету 9М333 публично показали на форуме "Армия" в 2020-м. В декабре того же года она успешно прошла квалификационные и летные испытания, в октябре 2021 года состоялись периодические летные испытания ракеты с положительным результатом.

https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html

https://ria.ru/20230718/drok-1884828995.html

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вооруженные силы рф, безопасность, украина, су-25, вооруженные силы украины, ввс украины