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Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 02.09.2023 (обновлено: 09:11 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/9m333-1893792049.html
Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты
Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты - РИА Новости, 02.09.2023
Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты
Российские военные применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые ВВС Украины,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:36
2023-09-02T09:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
украина
су-25
вооруженные силы украины
ввс украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военные применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые ВВС Украины, сообщил РИА Новости источник.Ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3" и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой."Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80 процентах случаев. Это отличный показатель эффективности", — рассказал собеседник агентства.По его словам, с помощью 9М333 в зоне спецоперации успешно поражают вертолеты и самолеты ВСУ, в частности штурмовики Су-25. Кроме того, ракета сбивает беспилотники с габаритами от одного до полутора метров.Постановка ложных тепловых целей — стандартный для боевых самолетов и вертолетов способ защититься от зенитных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Тепловые ловушки — это патроны с пиротехническим зарядом, которые летательный аппарат выбрасывает в воздух. Они создают сильный источник теплового излучения, превышающий излучение от двигателей. На эти ловушки перенацеливаются, к примеру, ракеты ПЗРК.Выпускаемая концерном "Калашников" 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — это ее преимущество перед другими ракетами подобного класса. Она способна поражать цели на расстоянии до пяти тысяч метров, при этом скорость целей может достигать 680 метров в секунду, а высота полета — от десяти до 3,5 тысячи метров.Впервые ракету 9М333 публично показали на форуме "Армия" в 2020-м. В декабре того же года она успешно прошла квалификационные и летные испытания, в октябре 2021 года состоялись периодические летные испытания ракеты с положительным результатом.
https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html
https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html
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вооруженные силы рф, безопасность, украина, су-25, вооруженные силы украины, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Су-25, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины
Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты

РИА Новости: ВС России применяют в зоне СВО ракеты, обходящие тепловые ловушки

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанкЗапуск зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М"
Запуск зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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Запуск зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военные применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые ВВС Украины, сообщил РИА Новости источник.
Ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3" и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой.
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"Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80 процентах случаев. Это отличный показатель эффективности", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, с помощью 9М333 в зоне спецоперации успешно поражают вертолеты и самолеты ВСУ, в частности штурмовики Су-25. Кроме того, ракета сбивает беспилотники с габаритами от одного до полутора метров.
Постановка ложных тепловых целей — стандартный для боевых самолетов и вертолетов способ защититься от зенитных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Тепловые ловушки — это патроны с пиротехническим зарядом, которые летательный аппарат выбрасывает в воздух. Они создают сильный источник теплового излучения, превышающий излучение от двигателей. На эти ловушки перенацеливаются, к примеру, ракеты ПЗРК.
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Выпускаемая концерном "Калашников" 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.
Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — это ее преимущество перед другими ракетами подобного класса. Она способна поражать цели на расстоянии до пяти тысяч метров, при этом скорость целей может достигать 680 метров в секунду, а высота полета — от десяти до 3,5 тысячи метров.
Впервые ракету 9М333 публично показали на форуме "Армия" в 2020-м. В декабре того же года она успешно прошла квалификационные и летные испытания, в октябре 2021 года состоялись периодические летные испытания ракеты с положительным результатом.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаСу-25Вооруженные силы УкраиныВВС Украины
 
 
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