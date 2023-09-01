https://ria.ru/20230901/zimbabve-1893620159.html
Оппозиция в Зимбабве призвала к протестам в стране
Оппозиция в Зимбабве призвала к протестам в стране - РИА Новости, 01.09.2023
Оппозиция в Зимбабве призвала к протестам в стране
Оппозиционная партия Зимбабве "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) призывает граждан к протестам по всей стране, оспаривая результаты недавних выборов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:17
2023-09-01T12:17
2023-09-01T12:17
в мире
зимбабве
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оппозиционная партия Зимбабве "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) призывает граждан к протестам по всей стране, оспаривая результаты недавних выборов. Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, он набрал 52,6% голосов, а его главный конкурент - лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса - набрал 44%. Согласно агентству Франс Пресс, явка на выборах составила 69%. "Мы призываем людей действовать мирно. Протесты зависят от людей. Мы просто хотим, чтобы их голоса нашли выражение", - заявил представитель партии Промис Мквананзи агентству Рейтер. Как отмечается, оппозиция попросила активистов начать онлайн-кампании и делиться доказательствами злоупотреблениями на выборах. При этом, как сообщает местная газета Herald, днем ранее президент Мнангагва заявил о победе своей партии, пригрозив преследованием в случае распространения хаоса. В процессе выборов наблюдатели из Сообщества развития Юга Африки (САДК) заявили, что выборы не соответствуют демократическим критериям, однако член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов, принимавший участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве, сообщил РИА Новости, что голосование проходило спокойно и без нарушений.
https://ria.ru/20230901/gabon-1893590512.html
https://ria.ru/20230901/niger-1893606064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зимбабве, эммерсон мнангагва
В мире, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва
Оппозиция в Зимбабве призвала к протестам в стране
Оппозиция в Зимбабве призвала к протестам в стране, оспаривая результаты выборов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Оппозиционная партия Зимбабве "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) призывает
граждан к протестам по всей стране, оспаривая результаты недавних выборов.
Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва
был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, он набрал 52,6% голосов, а его главный конкурент - лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса - набрал 44%. Согласно агентству Франс Пресс, явка на выборах составила 69%.
"Мы призываем людей действовать мирно. Протесты зависят от людей. Мы просто хотим, чтобы их голоса нашли выражение", - заявил представитель партии Промис Мквананзи агентству Рейтер.
Как отмечается, оппозиция попросила активистов начать онлайн-кампании и делиться доказательствами злоупотреблениями на выборах.
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При этом, как сообщает местная газета Herald, днем ранее президент Мнангагва заявил о победе своей партии, пригрозив преследованием в случае распространения хаоса.
В процессе выборов наблюдатели из Сообщества развития Юга Африки (САДК) заявили, что выборы не соответствуют демократическим критериям, однако член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов, принимавший участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве, сообщил РИА Новости, что голосование проходило спокойно и без нарушений.
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