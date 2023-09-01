https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html

Зима в России не будет соответствовать статусу "русская", сообщил синоптик

Зима в России не будет соответствовать статусу "русская", сообщил синоптик - РИА Новости, 01.09.2023

Зима в России не будет соответствовать статусу "русская", сообщил синоптик

Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо, сообщил РИА... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:12

2023-09-01T18:12

2023-09-01T18:14

россия

евгений тишковец

тихий океан

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо, с испанского - мальчик, малыш, - это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты. В таком случае увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада - более 60% случаев с длительностью серий до 1-2-х недель", - рассказал Тишковец. По его словам, декабрь окажется теплее нормы на 1-2 градуса, январь – на 3-4 градусов, февраль - на 4-5 градусов. Причем, если в первые два зимних месяца осадков будет в норме, то финал сезона будет довольно снежным – перебор достигнет 20-40% от положенного объема. "В течение зимы до 15-20% всех осадков пройдут в смешанной фазе. Короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, опасными ледяными дождями и гололедными явлениями. Нервозность зимы обусловит формирование плотного снежного покрова, который таять будет быстрее. Предварительно, весна придет раньше установленных климатом сроков", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html

https://ria.ru/20230831/tailand-1893346729.html

россия

тихий океан

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россия, евгений тишковец, тихий океан