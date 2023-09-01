https://ria.ru/20230901/zhurnalist-1893770455.html
Журналист Муратов* и комик Белый* пополнили список иноагентов
Журналист Муратов* и комик Белый* пополнили список иноагентов - РИА Новости, 02.09.2023
Журналист Муратов* и комик Белый* пополнили список иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*, а также еще восемь человек и одну организацию,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-01T21:08
2023-09-01T21:08
2023-09-02T09:13
россия
дмитрий муратов
общество
максим резник
константин сонин
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*, а также еще восемь человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены О. А. Баршева*, Р. В. Белый*, М. М. Вачагаев*, Е. В. Карпов*, Д. С. Катаев*, Д. А. Муратов*, О. Э. Радзинский*, М. Л. Резник*, К. И. Сонин*", — говорится в заявлении.Кроме того, в список вошло антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva)**.По данным ведомства, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов. Кроме того, он использовал иностранные площадки для публикации негативных мнений о внешней и внутренней политике России.Комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый* также создавал и распространял информационные материалы иностранных агентов. Помимо этого, он выступал против специальной военной операции и пропагандировал негативный образ Вооруженных сил России.Бывшая журналистка Оксана Баршева* открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.Чеченский историк Майрбек Вачагаев*, по данным Минюста, создавал и распространял информационные материалы иноагентов и пропагандировал антироссийские взгляды.Также иноагентом признали Евгения Карпова*, который участвовал в мероприятиях, проводимых при помощи иностранных НПО, в том числе в качестве организатора. Он призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, а также создавал и распространял материалы иностранных агентов.Журналист Денис Катаев*, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Сам он — сотрудник французского СМИ.Олег Радзинский* — сын драматурга Эдварда Радзинского — распространял фейковую информацию о принимаемых решениях и проводимой политике власти, выступал против СВО. Он числится исполнительным директором организации из реестра иноагентов.Бывший петербургский депутат Максим Резник* распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях и проводимой политике власти, а также о действиях российских военных. Кроме того, он создавал и распространял информационные материалы иностранных агентов. Также Резник призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, взаимодействовал с иностранными политическими структурами.Экономист Константин Сонин* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Он также принимал участие в создании и распространении информации иностранных агентов, публиковал ложную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике.Этническое движение "Новая Тыва"** (New Tuva) призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Также оно выступало против специальной военной операции. Кроме того, участники движения распространяли ложную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, призывало граждан к участию в несогласованных митингах и пикетах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20220621/medal-1796909253.html
https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html
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россия, дмитрий муратов, общество, максим резник, константин сонин, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Дмитрий Муратов, Общество, Максим Резник, Константин Сонин, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*, а также еще восемь человек и одну организацию, сообщается на сайте
ведомства.
«
"В соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены О. А. Баршева*, Р. В. Белый*, М. М. Вачагаев*, Е. В. Карпов*, Д. С. Катаев*, Д. А. Муратов*, О. Э. Радзинский*, М. Л. Резник*, К. И. Сонин*", — говорится в заявлении.
Кроме того, в список вошло антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva)**.
По данным ведомства, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов. Кроме того, он использовал иностранные площадки для публикации негативных мнений о внешней и внутренней политике России.
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Комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый* также создавал и распространял информационные материалы иностранных агентов. Помимо этого, он выступал против специальной военной операции и пропагандировал негативный образ Вооруженных сил России.
Бывшая журналистка Оксана Баршева* открыто выступала в поддержку Украины
, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
Чеченский историк Майрбек Вачагаев*, по данным Минюста, создавал и распространял информационные материалы иноагентов и пропагандировал антироссийские взгляды.
Также иноагентом признали Евгения Карпова*, который участвовал в мероприятиях, проводимых при помощи иностранных НПО, в том числе в качестве организатора. Он призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, а также создавал и распространял материалы иностранных агентов.
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Журналист Денис Катаев*, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Сам он — сотрудник французского СМИ.
Олег Радзинский* — сын драматурга Эдварда Радзинского
— распространял фейковую информацию о принимаемых решениях и проводимой политике власти, выступал против СВО. Он числится исполнительным директором организации из реестра иноагентов.
Бывший петербургский депутат Максим Резник* распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях и проводимой политике власти, а также о действиях российских военных. Кроме того, он создавал и распространял информационные материалы иностранных агентов. Также Резник призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, взаимодействовал с иностранными политическими структурами.
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Экономист Константин Сонин* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Он также принимал участие в создании и распространении информации иностранных агентов, публиковал ложную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике.
Этническое движение "Новая Тыва"** (New Tuva) призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Также оно выступало против специальной военной операции. Кроме того, участники движения распространяли ложную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, призывало граждан к участию в несогласованных митингах и пикетах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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