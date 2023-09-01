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Адвокаты жены арестованного президента Габона подали жалобу в суд Парижа - РИА Новости, 01.09.2023
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19:58 01.09.2023 (обновлено: 20:14 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/zhaloba-1893761517.html
Адвокаты жены арестованного президента Габона подали жалобу в суд Парижа
Адвокаты жены арестованного президента Габона подали жалобу в суд Парижа - РИА Новости, 01.09.2023
Адвокаты жены арестованного президента Габона подали жалобу в суд Парижа
Адвокаты супруги президента Габона Сильвии Бонго, имеющей французское гражданство и заключенной вместе с президентом под домашний арест после госпереворота в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:58
2023-09-01T20:14
в мире
габон
париж
западная африка
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Адвокаты супруги президента Габона Сильвии Бонго, имеющей французское гражданство и заключенной вместе с президентом под домашний арест после госпереворота в стране, подали жалобу на ее незаконное задержание в суд Парижа, сообщило агентство Франс Пресс. "Госпожа Валентин, в замужестве Бонго, лишена свободы с момента путча 30 августа 2023 года вместе с ее младшим сыном Жалилем. Никакие политические соображения не могут оправдать это насилие и это заключение вне всяких правовых рамок, мы обеспокоены ее здоровьем и безопасностью", - заявили адвокаты Франсуа Зимере и Джессика Финель. Жалоба касается "насильственного исчезновения" и "похищения государственных служащих". Отмечается, что двойное гражданство супруги президента Али Бонго Ондимбы дает французским судебным органам право расследовать факты, "что может привести к выдаче международного ордера на арест причастных к заключению президента с супругой, что грозит пожизненным заключением", сообщили адвокаты. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230901/bazum-1893572846.html
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, габон, париж, западная африка, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Париж, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Адвокаты жены арестованного президента Габона подали жалобу в суд Парижа

Адвокаты жены арестованного президента Габона подали жалобу на ее задержание

© AFP 2023 / Eric FeferbergАли Бонго Ондимба и его супруга Сильвия Бонго Ондимба
Али Бонго Ондимба и его супруга Сильвия Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / Eric Feferberg
Али Бонго Ондимба и его супруга Сильвия Бонго Ондимба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Адвокаты супруги президента Габона Сильвии Бонго, имеющей французское гражданство и заключенной вместе с президентом под домашний арест после госпереворота в стране, подали жалобу на ее незаконное задержание в суд Парижа, сообщило агентство Франс Пресс.
«
"Госпожа Валентин, в замужестве Бонго, лишена свободы с момента путча 30 августа 2023 года вместе с ее младшим сыном Жалилем. Никакие политические соображения не могут оправдать это насилие и это заключение вне всяких правовых рамок, мы обеспокоены ее здоровьем и безопасностью", - заявили адвокаты Франсуа Зимере и Джессика Финель.
Жалоба касается "насильственного исчезновения" и "похищения государственных служащих".
Отмечается, что двойное гражданство супруги президента Али Бонго Ондимбы дает французским судебным органам право расследовать факты, "что может привести к выдаче международного ордера на арест причастных к заключению президента с супругой, что грозит пожизненным заключением", сообщили адвокаты.
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В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
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