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Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения - РИА Новости, 01.09.2023
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06:58 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/zhaloba-1893544992.html
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения - РИА Новости, 01.09.2023
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения
Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" по поводу названия без движения, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:58
2023-09-01T06:58
красноярск
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" по поводу названия без движения, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского края. Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". "Кассационная жалоба ООО "Ёбидоёби" оставлена без движения", - говорится в сообщении. В начале мая сообщалось, что компания подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия.
https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html
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красноярск, красноярский край, происшествия
Красноярск, Красноярский край, Происшествия
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения

Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" по поводу названия без движения, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского края.
Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота".
"Кассационная жалоба ООО "Ёбидоёби" оставлена без движения", - говорится в сообщении.
В начале мая сообщалось, что компания подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия.
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КрасноярскКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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