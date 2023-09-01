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Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения - РИА Новости, 01.09.2023
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения
Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" по поводу названия без движения, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:58
2023-09-01T06:58
2023-09-01T06:58
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" по поводу названия без движения, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского края. Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". "Кассационная жалоба ООО "Ёбидоёби" оставлена без движения", - говорится в сообщении. В начале мая сообщалось, что компания подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия.
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красноярск, красноярский край, происшествия
Красноярск, Красноярский край, Происшествия
Суд оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения
Суд в Красноярске оставил кассационную жалобу компании "Ёбидоёби" без движения