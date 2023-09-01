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Депутат Госдумы прокомментировал спор Зеленского и Буданова из-за России - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893748103.html
Депутат Госдумы прокомментировал спор Зеленского и Буданова из-за России
Депутат Госдумы прокомментировал спор Зеленского и Буданова из-за России - РИА Новости, 01.09.2023
Депутат Госдумы прокомментировал спор Зеленского и Буданова из-за России
Спор Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым - доказательство, что Украина не рассчитывает на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:39
2023-09-01T18:39
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
адальби шхагошев
кирилл буданов
нато
госдума рф
единая россия
украина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спор Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым - доказательство, что Украина не рассчитывает на контрнаступление, отвлекает внимание от этих неудач, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев (ЕР). Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, "должна ли война перейти на территорию России", заявил, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна". Буданов заявил, что не согласен с Зеленским в том, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России. "Этот искусственный спор между Зеленским и Будановым - яркое доказательство того, что на контрнаступление Украина не рассчитывает. Они понимают, что сильно буксуют на этом направлении. Поэтому отвлекают внимание от этих неудач", - сказал Шхагошев. Шхагошев отметил, что Украина хочет настойчивее втянуть НАТО в конфликт с Россией, поддерживая интерес разговорами о военном усилении конфликта. "Такой политический шантаж по-украински: быть единственным инструментом в политических играх против России и, понимая это, требовать вечной и нарастающей поддержки", - добавил он. По словам депутата, фронтовые факты не дают НАТО уверенности в достижении своих целей, поэтому "западные варианты переговоров с Россией" звучат все чаще.
https://ria.ru/20230901/bpla-1893745033.html
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владимир зеленский, адальби шхагошев, кирилл буданов, нато, госдума рф, единая россия, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Адальби Шхагошев, Кирилл Буданов, НАТО, Госдума РФ, Единая Россия, Украина, Россия, Киев
Депутат Госдумы прокомментировал спор Зеленского и Буданова из-за России

Шхагошев: спор Зеленского и Буданова призван отвлечь от неудач в наступлении

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спор Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым - доказательство, что Украина не рассчитывает на контрнаступление, отвлекает внимание от этих неудач, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев (ЕР).
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, "должна ли война перейти на территорию России", заявил, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна". Буданов заявил, что не согласен с Зеленским в том, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России.
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"Этот искусственный спор между Зеленским и Будановым - яркое доказательство того, что на контрнаступление Украина не рассчитывает. Они понимают, что сильно буксуют на этом направлении. Поэтому отвлекают внимание от этих неудач", - сказал Шхагошев.
Шхагошев отметил, что Украина хочет настойчивее втянуть НАТО в конфликт с Россией, поддерживая интерес разговорами о военном усилении конфликта.
"Такой политический шантаж по-украински: быть единственным инструментом в политических играх против России и, понимая это, требовать вечной и нарастающей поддержки", - добавил он.
По словам депутата, фронтовые факты не дают НАТО уверенности в достижении своих целей, поэтому "западные варианты переговоров с Россией" звучат все чаще.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийАдальби ШхагошевКирилл БудановНАТОГосдума РФЕдиная РоссияУкраинаРоссияКиев
 
 
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