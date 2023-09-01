https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893722300.html

Зеленский рвет и мечет: во Франции раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ

Зеленский рвет и мечет: во Франции раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

Зеленский рвет и мечет: во Франции раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой военных комиссариатов страны, которые не могут набрать достаточное количество призывников для ВСУ из-за... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:09

2023-09-01T17:09

2023-09-01T17:14

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой военных комиссариатов страны, которые не могут набрать достаточное количество призывников для ВСУ из-за процветающего взяточничества, пишут журналисты Le Figaro."Зеленский подверг проверке более чем 200 призывных пунктов. Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как "измену родине", — говорится в статье.По информации издания, многие украинские военнообязанные стараются заплатить взятку в размере нескольких тысяч долларов и уклониться от мобилизации, сбежав за границу. Хотя в начале конфликта было много разговоров о сплоченности украинского народа, многие сразу решили уехать и по-прежнему сохраняют это желание. С начала военных действий арестовано 13 600 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну, отмечается в публикации.Украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено уезжать в другие государства без специального разрешения. Но, столкнувшись с жестокостями военного времени, люди, изначально настроенные воевать, сегодня предпочитают бежать от службы, резюмируют авторы.Зеленский 30 августа сообщил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности заключений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к службе в армии, которые были приняты с 24 февраля 2022 года. По его мнению, они могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.

https://ria.ru/20230901/panika-1893688814.html

https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины