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Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893606157.html
Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России
Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России - РИА Новости, 01.09.2023
Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:28
2023-09-01T11:28
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров. "Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал РИА Новости Рогов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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украина, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России

Рогов заявил, что Зеленского ждет возмездие за удары по территории России

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России.
Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров.
"Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал РИА Новости Рогов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
СМИ: Зеленский получит мощное оружие, о котором пожалеет
Вчера, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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