Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России
Рогов заявил, что Зеленского ждет возмездие за удары по территории России
© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России.
Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров.
"Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал РИА Новости Рогов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".