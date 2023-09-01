https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893606157.html

Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России

Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России - РИА Новости, 01.09.2023

Рогов предупредил Зеленского о возмездии за удары по России

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:28

2023-09-01T11:28

2023-09-01T11:28

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров. "Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал РИА Новости Рогов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893464421.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, владимир зеленский, владимир рогов