https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893542562.html

В Крыму оценили стоимость национализированной квартиры Зеленского

В Крыму оценили стоимость национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости, 01.09.2023

В Крыму оценили стоимость национализированной квартиры Зеленского

Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в 200-300 тысяч долларов, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:45

2023-09-01T05:45

2023-09-01T06:33

ливадия

владимир зеленский

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в 200-300 тысяч долларов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее крымские депутаты расширили перечень национализированного имущества, включив в него местные активы украинских олигархов и политиков, а также квартиру семьи Зеленского в Ливадии. Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров. Деньги от продажи квартиры направят на нужды спецоперации."Сколько может стоить его (Зеленского - ред.) ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте 200-300 тысяч долларов — это смех, он в день больше кладет в карман", - сказал Константинов.Глава парламента выразил мнение, что крымская квартира для Зеленского "как для паровоза — гайка". "С его миллиардами на счету эта квартира не имеет для него ни малейшего значения. Думаю, он проклял тот день, когда приобрел эту квартиру, еще будучи обычным клоуном, не кровавым, как сейчас", - добавил Константинов.По его словам, сейчас уже никто и не помнит, каким Зеленский был артистом и как профессионально смешил людей. "Этот образ им полностью утрачен. Сравните хотя бы его фото в первый год президентства и сейчас — сразу станет понятно, во что он превратился. И что обратного пути у него нет. В том числе — и обратного пути в Ялту", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html

https://ria.ru/20230316/dom-1858237273.html

ливадия

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ливадия, владимир зеленский, владимир константинов