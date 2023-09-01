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Нас переиграли. Германия попала в новую зависимость от России
Нас переиграли. Германия попала в новую зависимость от России - РИА Новости, 01.09.2023
Нас переиграли. Германия попала в новую зависимость от России
Германия, сократив закупки газа из России, стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений, говорится в статье газеты Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T03:46
2023-09-01T03:46
2023-09-01T09:59
в мире
германия
россия
европа
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Германия, сократив закупки газа из России, стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений, говорится в статье газеты Berliner Zeitung.Как отмечает издание, ФРГ "избавилась от газовой зависимости от России", однако она вернулась "через черный ход". По данным статслужбы и Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России вырос на 334 процента.При этом схожая статистика наблюдается и по Европе в целом: в сезоне 2022/2023 Россия увеличила экспорт азотных удобрений в пять раз. По словам представителя Ассоциации Мартина Мэя, газ и электричество составляют 80-90 процентов себестоимости минеральных удобрений."В конечном счете импортированные удобрения представляют собой не что иное, как дешевый российский природный газ на следующем этапе цепочки добавленной стоимости", — указал он.Как отметил Мэй, выросшие цены на энергию привели к "печальной динамике" немецких химпредприятий, из-за чего Германия все больше импортирует, а не производит удобрения. В результате 95 процентов всех азотных удобрений ФРГ импортирует из других стран, в основном из Бельгии и Нидерландов.Как следует из материалов Росстата, Россия в июле 2023 года увеличила выпуск удобрений на 15,8 процента по сравнению с июлем 2022 года — до 2,1 миллиона тонн. Всего за семь месяцев 2023 года было произведено 14,5 миллиона тонн удобрений — на 2,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
https://ria.ru/20230831/spg-1893421267.html
https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html
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в мире, германия, россия, европа, федеральная служба государственной статистики (росстат)
В мире, Германия, Россия, Европа, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Нас переиграли. Германия попала в новую зависимость от России
BZ: отказ ФРГ от газа из России привел к зависимости от российских удобрений