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Путин заявил, что изучение восточных языков очень востребовано
Путин заявил, что изучение восточных языков очень востребовано - РИА Новости, 01.09.2023
Путин заявил, что изучение восточных языков очень востребовано
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что с активным развитием Азии и сотрудничеством России с ней, изучение... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:15
2023-09-01T18:15
2023-09-01T18:15
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что с активным развитием Азии и сотрудничеством России с ней, изучение восточных языков очень востребовано, необходимы специалисты для работы с азиатскими странами. "С Китаем растет товарооборот уже свыше 100 млрд долларов, с Индией в разы вырос товарооборот, в 2,5 в 2,3, в разы, также и с другими странами, это, конечно, потребует необходимое количество специалистов, которые могут работать на этих направлениях. И изучение восточных языков в высшей степени востребовано", - сказал он. Путин отметил, что темпы развития Азии очень стремительные, и Россия успешно сотрудничает с этими регионами. "Центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы (Азии)", - отметил президент.
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владимир путин, россия, азия, китай
Владимир Путин, Россия, Азия, Китай
Путин заявил, что изучение восточных языков очень востребовано
Путин: изучение восточных языков в высшей степени востребовано