https://ria.ru/20230901/yazyk-1893688010.html
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи - РИА Новости, 01.09.2023
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи
Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:33
2023-09-01T15:33
2023-09-01T15:33
садыр жапаров
киргизия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788814775_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_4b573df9729c2309f5abc328d6909e1e.jpg
БИШКЕК, 1 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи. "Рост интереса молодежи Кыргызстана к обучению в России, изучению русского языка особенно заметен в последние годы", - заявил глава республики в ходе церемонии, в которой вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие по видеосвязи. По словам Жапарова, между двумя странами много успешных образовательных проектов, в том числе - функционирующий с 2019 года российский проект "Учитель за рубежом", в рамках которого квалифицированные учителя из РФ осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях Киргизии. "Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить глубокую признательность вам, правительству РФ за готовность поддержать наши инициативы и усилия в области образования. Уверен, что создания совместных кыргызско-российских школ - это только начало нашей долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего наших граждан", - подчеркнул киргизский президент.
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893661564.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788814775_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_082c469f6f3f38378ecdeb5fadcee53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, киргизия, россия
Садыр Жапаров, Киргизия, Россия
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи
Жапаров отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи
БИШКЕК, 1 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи.
"Рост интереса молодежи Кыргызстана к обучению в России
, изучению русского языка особенно заметен в последние годы", - заявил глава республики в ходе церемонии, в которой вместе с российским лидером Владимиром Путиным
принял участие по видеосвязи.
По словам Жапарова, между двумя странами много успешных образовательных проектов, в том числе - функционирующий с 2019 года российский проект "Учитель за рубежом", в рамках которого квалифицированные учителя из РФ осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях Киргизии.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить глубокую признательность вам, правительству РФ за готовность поддержать наши инициативы и усилия в области образования. Уверен, что создания совместных кыргызско-российских школ - это только начало нашей долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего наших граждан", - подчеркнул киргизский президент.
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии