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Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи

Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи - РИА Новости, 01.09.2023

Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи

Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:33

2023-09-01T15:33

2023-09-01T15:33

садыр жапаров

киргизия

россия

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БИШКЕК, 1 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи. "Рост интереса молодежи Кыргызстана к обучению в России, изучению русского языка особенно заметен в последние годы", - заявил глава республики в ходе церемонии, в которой вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие по видеосвязи. По словам Жапарова, между двумя странами много успешных образовательных проектов, в том числе - функционирующий с 2019 года российский проект "Учитель за рубежом", в рамках которого квалифицированные учителя из РФ осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях Киргизии. "Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить глубокую признательность вам, правительству РФ за готовность поддержать наши инициативы и усилия в области образования. Уверен, что создания совместных кыргызско-российских школ - это только начало нашей долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего наших граждан", - подчеркнул киргизский президент.

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киргизия

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Влада Копылова

садыр жапаров, киргизия, россия