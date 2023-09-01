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Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи - РИА Новости, 01.09.2023
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15:33 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/yazyk-1893688010.html
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи - РИА Новости, 01.09.2023
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи
Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:33
2023-09-01T15:33
садыр жапаров
киргизия
россия
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БИШКЕК, 1 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи. "Рост интереса молодежи Кыргызстана к обучению в России, изучению русского языка особенно заметен в последние годы", - заявил глава республики в ходе церемонии, в которой вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие по видеосвязи. По словам Жапарова, между двумя странами много успешных образовательных проектов, в том числе - функционирующий с 2019 года российский проект "Учитель за рубежом", в рамках которого квалифицированные учителя из РФ осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях Киргизии. "Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить глубокую признательность вам, правительству РФ за готовность поддержать наши инициативы и усилия в области образования. Уверен, что создания совместных кыргызско-российских школ - это только начало нашей долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего наших граждан", - подчеркнул киргизский президент.
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садыр жапаров, киргизия, россия
Садыр Жапаров, Киргизия, Россия
Жапаров отметил рост интереса к русскому языку у киргизской молодежи

Жапаров отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 1 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу в ходе церемонии закладки капсулы под строительство в республике российских школ отметил рост интереса к изучению русского языка у киргизской молодежи.
"Рост интереса молодежи Кыргызстана к обучению в России, изучению русского языка особенно заметен в последние годы", - заявил глава республики в ходе церемонии, в которой вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие по видеосвязи.
По словам Жапарова, между двумя странами много успешных образовательных проектов, в том числе - функционирующий с 2019 года российский проект "Учитель за рубежом", в рамках которого квалифицированные учителя из РФ осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях Киргизии.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить глубокую признательность вам, правительству РФ за готовность поддержать наши инициативы и усилия в области образования. Уверен, что создания совместных кыргызско-российских школ - это только начало нашей долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего наших граждан", - подчеркнул киргизский президент.
Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства трех школ в Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии
14:17
 
Садыр ЖапаровКиргизияРоссия
 
 
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