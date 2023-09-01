https://ria.ru/20230901/yazyk-1893530293.html
Россиян начнут высылать из Латвии за незнание государственного языка
Россиян начнут высылать из Латвии за незнание государственного языка - РИА Новости, 01.09.2023
Россиян начнут высылать из Латвии за незнание государственного языка
Проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:50
2023-09-01T00:50
2023-09-01T10:27
латвия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893584247_0:5:3070:1732_1920x0_80_0_0_e8e5e4ede3d7ee1e522e03b89742c948.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев. Вместе с прекращением вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также прекратят выплачивать пенсию. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у россиян сохранится до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ будет продлено до конца 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 лет и старше 75. Ряд политиков и общественных организаций, по данным Rus.LSM.lv, призывают пересмотреть закон. В частности, председатель правления общества "Русский голос для Латвии " Мартин Левушкан сообщил, что выступает за индивидуальное рассмотрение каждого случая, поскольку у людей могут быть разные причины, по которым они не сдают экзамен. По его словам, Латвия может обеспечить курсами латышского языка только 400 человек в год. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20230817/latviya-1890688640.html
https://ria.ru/20230816/vyselenie-1890487660.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893584247_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_7df5d6500809308848f727a3d2937b7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире
Россиян начнут высылать из Латвии за незнание государственного языка
МВД Латвии начнет уведомлять россиян о выселении из страны за незнание языка
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну.
Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев.
В МИД назвали ситуацию с правами человека в Латвии тревожной
Вместе с прекращением вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также прекратят выплачивать пенсию.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у россиян сохранится до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ будет продлено до конца 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 лет и старше 75.
Ряд политиков и общественных организаций, по данным Rus.LSM.lv, призывают пересмотреть закон. В частности, председатель правления общества "Русский голос для Латвии " Мартин Левушкан сообщил, что выступает за индивидуальное рассмотрение каждого случая, поскольку у людей могут быть разные причины, по которым они не сдают экзамен. По его словам, Латвия может обеспечить курсами латышского языка только 400 человек в год.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии