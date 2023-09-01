https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html

В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий

В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий - РИА Новости, 01.09.2023

В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий

ТЕРСО впервые с начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" зафиксировала тритий в море. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:29

2023-09-01T12:29

2023-09-01T14:19

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терсо

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ТОКИО, 1 сен — РИА Новости. ТЕРСО впервые с начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" зафиксировала тритий в море.На северо-восточной границе примыкающего к станции порта его концентрация составила десять беккерелей на литр — это нижняя граница так называемого уровня выявления. Допустимой нормой концентрации трития в питьевой воде является десять тысяч беккерелей на литр.TEPCO установила лимит в 700 беккерелей на литр, при достижении которого сброс воды с АЭС "Фукусима-1" остановят. Концентрация трития в морской воде на других точках в радиусе десяти километров от станции по-прежнему находится ниже "уровня выявления". Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Воду очистили системой ALPS, которая позволяет избавиться от 62 видов радионуклидов, кроме трития — радиоактивного изотопа водорода. Воду хранят в резервуарах общим объемом 1,37 миллиона тонн, но почти 90 процентов уже заполнены.Пробный сброс воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается отправить в океан 7800 кубометров. Общий объем сброшенной воды до 31 марта 2024 года составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в пять триллионов беккерелей. Несмотря на то что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не угрожает окружающей среде и человеку, Китай и другие страны остро раскритиковали решение. В частности, Пекин запретил импорт всех морепродуктов из Японии и усилил таможенный контроль за другими товарами.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, токио, tepco, фукусима-1, терсо