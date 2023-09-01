https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html
В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий
В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий - РИА Новости, 01.09.2023
В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий
ТЕРСО впервые с начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" зафиксировала тритий в море. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:29
2023-09-01T12:29
2023-09-01T14:19
в мире
япония
китай
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фукусима-1
терсо
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ТОКИО, 1 сен — РИА Новости. ТЕРСО впервые с начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" зафиксировала тритий в море.На северо-восточной границе примыкающего к станции порта его концентрация составила десять беккерелей на литр — это нижняя граница так называемого уровня выявления. Допустимой нормой концентрации трития в питьевой воде является десять тысяч беккерелей на литр.TEPCO установила лимит в 700 беккерелей на литр, при достижении которого сброс воды с АЭС "Фукусима-1" остановят. Концентрация трития в морской воде на других точках в радиусе десяти километров от станции по-прежнему находится ниже "уровня выявления". Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Воду очистили системой ALPS, которая позволяет избавиться от 62 видов радионуклидов, кроме трития — радиоактивного изотопа водорода. Воду хранят в резервуарах общим объемом 1,37 миллиона тонн, но почти 90 процентов уже заполнены.Пробный сброс воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается отправить в океан 7800 кубометров. Общий объем сброшенной воды до 31 марта 2024 года составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в пять триллионов беккерелей. Несмотря на то что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не угрожает окружающей среде и человеку, Китай и другие страны остро раскритиковали решение. В частности, Пекин запретил импорт всех морепродуктов из Японии и усилил таможенный контроль за другими товарами.
https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, токио, tepco, фукусима-1, терсо
В мире, Япония, Китай, Токио, TEPCO, Фукусима-1, ТЕРСО
В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий
Оператор АЭС "Фукусима-1" впервые с начала сброса воды выявил тритий в море
ТОКИО, 1 сен — РИА Новости.
ТЕРСО впервые с начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" зафиксировала тритий
в море.
На северо-восточной границе примыкающего к станции порта его концентрация составила десять беккерелей на литр — это нижняя граница так называемого уровня выявления. Допустимой нормой концентрации трития в питьевой воде является десять тысяч беккерелей на литр.
TEPCO установила лимит в 700 беккерелей на литр, при достижении которого сброс воды с АЭС "Фукусима-1" остановят.
Концентрация трития в морской воде на других точках в радиусе десяти километров от станции по-прежнему находится ниже "уровня выявления".
Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит
Компания ТЕРСО
24 августа начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Воду очистили системой ALPS, которая позволяет избавиться от 62 видов радионуклидов, кроме трития — радиоактивного изотопа водорода. Воду хранят в резервуарах общим объемом 1,37 миллиона тонн, но почти 90 процентов уже заполнены.
Пробный сброс воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается отправить в океан 7800 кубометров. Общий объем сброшенной воды до 31 марта 2024 года составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в пять триллионов беккерелей.
Несмотря на то что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не угрожает окружающей среде и человеку, Китай
и другие страны остро раскритиковали решение. В частности, Пекин
запретил импорт всех морепродуктов из Японии и усилил таможенный контроль за другими товарами.