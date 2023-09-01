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В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв
В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 01.09.2023
В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
2023-09-01T17:21
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство", — подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента мужчина погиб. По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или взрывчатки. Представитель экстренных служб добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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москва, происшествия
В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв
При взрыве в жилом доме на северо-западе Москвы погиб мужчина
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство", — подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате инцидента мужчина погиб. По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или взрывчатки.
Представитель экстренных служб добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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