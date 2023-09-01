https://ria.ru/20230901/vzryv-1893717922.html

В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв

В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 01.09.2023

В Москве в жилом доме прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:53

2023-09-01T16:53

2023-09-01T17:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство", — подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента мужчина погиб. По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или взрывчатки. Представитель экстренных служб добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230804/vzryv-1888217446.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия