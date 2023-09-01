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Ученые-генетики назвали период, когда человечество было на грани вымирания - РИА Новости, 01.09.2023
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01:57 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/vymiranie-1893534000.html
Ученые-генетики назвали период, когда человечество было на грани вымирания
Ученые-генетики назвали период, когда человечество было на грани вымирания - РИА Новости, 01.09.2023
Ученые-генетики назвали период, когда человечество было на грани вымирания
Ученые-генетики выявили очередное "бутылочное горлышко", через которое прошли предки современного человека, когда их популяция на протяжении многих поколений... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:57
2023-09-01T01:57
science (журнал)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ученые-генетики выявили очередное "бутылочное горлышко", через которое прошли предки современного человека, когда их популяция на протяжении многих поколений едва превышала тысячу особей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Эффектом "бутылочного горлышка" называют сокращение генофонда популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение ее численности. Исследователи во главе с Юнь Синьфу, сотрудником кафедры биостатистики и науки о данных в Техасском научном центре здравоохранения, использовали недавно разработанную коалесцентную модель для прогнозирования численности человеческой популяции в прошлом на основе более чем 3 тысяч современных геномов человека. "Результаты показали, что предки человека прошли через популяционное "узкое место", когда примерно между 930 тысячами и 813 тысячами лет назад размножалось около 1280 особей. Это "узкое место" продолжалось около 117 тысяч лет и привело к тому, что предки человека были близки к вымиранию", - говорится в исследовании. Как отмечается, выявленное "бутылочное горлышко", через которое прошло человечество, совпадает с существенным хронологическим разрывом в имеющихся африканских и евразийских ископаемых. Это критическое сокращение популяции совпало как с серьезными климатическими изменениями, происходившими в эпоху плейстоцена, известной также как "ледниковый период", так и с последующим видообразованием. Ранее в научной литературе появлялись публикации, согласно которым около 1,2 миллиона лет назад численность человеческой популяции сократилась до 18,5-26 тысяч человек. Высказывались предположения, что около 75 тысяч лет назад после извержения супервулкана Тоба численность людей сократилась до 2 тысяч.
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science (журнал)
Science (журнал)
Ученые-генетики назвали период, когда человечество было на грани вымирания

Ученые выявили, что 900 тысяч лет назад человечество было на грани вымирания

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ученые-генетики выявили очередное "бутылочное горлышко", через которое прошли предки современного человека, когда их популяция на протяжении многих поколений едва превышала тысячу особей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.
Эффектом "бутылочного горлышка" называют сокращение генофонда популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение ее численности.
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Исследователи во главе с Юнь Синьфу, сотрудником кафедры биостатистики и науки о данных в Техасском научном центре здравоохранения, использовали недавно разработанную коалесцентную модель для прогнозирования численности человеческой популяции в прошлом на основе более чем 3 тысяч современных геномов человека.
"Результаты показали, что предки человека прошли через популяционное "узкое место", когда примерно между 930 тысячами и 813 тысячами лет назад размножалось около 1280 особей. Это "узкое место" продолжалось около 117 тысяч лет и привело к тому, что предки человека были близки к вымиранию", - говорится в исследовании.
Как отмечается, выявленное "бутылочное горлышко", через которое прошло человечество, совпадает с существенным хронологическим разрывом в имеющихся африканских и евразийских ископаемых.
Это критическое сокращение популяции совпало как с серьезными климатическими изменениями, происходившими в эпоху плейстоцена, известной также как "ледниковый период", так и с последующим видообразованием.
Ранее в научной литературе появлялись публикации, согласно которым около 1,2 миллиона лет назад численность человеческой популяции сократилась до 18,5-26 тысяч человек. Высказывались предположения, что около 75 тысяч лет назад после извержения супервулкана Тоба численность людей сократилась до 2 тысяч.
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