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Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области

Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2023

Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области

На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано, сообщил глава штаба общественного наблюдения, зампредседателя... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:54

2023-09-01T17:54

2023-09-01T17:54

политика

запорожская область

семеновка (краматорск)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано, сообщил глава штаба общественного наблюдения, зампредседателя общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев. "Общественными наблюдателями нарушений не зафиксировано. Мы отмечаем, что жители активно пользуются своим избирательным правом и удовлетворены работой УИКов. Никаких случаев принуждения к голосованию мы не зафиксировали. В целом по области нарушений не было", - сказал Бибаров-Государев журналистам. Он уточнил, что 1 сентября с коллегами побывал в селе Семеновка Мелитопольского района, где сопровождал членов участковой избирательной комиссии в процессе обхода избирателей и голосования. "У нас 1013 избирателей, люди голосуют без сомнений. Никакой агрессии нет. Однако, на всякий случай, у нас есть охрана УИКов, и пока им ни разу не пришлось вмешаться", - рассказала журналистам председатель участковой избирательной комиссии №71 села Семеновка Анна Лели.

запорожская область

семеновка (краматорск)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, запорожская область, семеновка (краматорск)