Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области
Штаб общественного наблюдения: нарушений на выборах в Запорожской области нет
© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкСотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования
Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано, сообщил глава штаба общественного наблюдения, зампредседателя общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.
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"Общественными наблюдателями нарушений не зафиксировано. Мы отмечаем, что жители активно пользуются своим избирательным правом и удовлетворены работой УИКов. Никаких случаев принуждения к голосованию мы не зафиксировали. В целом по области нарушений не было", - сказал Бибаров-Государев журналистам.
Он уточнил, что 1 сентября с коллегами побывал в селе Семеновка Мелитопольского района, где сопровождал членов участковой избирательной комиссии в процессе обхода избирателей и голосования.
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"У нас 1013 избирателей, люди голосуют без сомнений. Никакой агрессии нет. Однако, на всякий случай, у нас есть охрана УИКов, и пока им ни разу не пришлось вмешаться", - рассказала журналистам председатель участковой избирательной комиссии №71 села Семеновка Анна Лели.