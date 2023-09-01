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Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2023
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17:54 01.09.2023
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Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области
Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2023
Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области
На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано, сообщил глава штаба общественного наблюдения, зампредседателя... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:54
2023-09-01T17:54
политика
запорожская область
семеновка (краматорск)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано, сообщил глава штаба общественного наблюдения, зампредседателя общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев. "Общественными наблюдателями нарушений не зафиксировано. Мы отмечаем, что жители активно пользуются своим избирательным правом и удовлетворены работой УИКов. Никаких случаев принуждения к голосованию мы не зафиксировали. В целом по области нарушений не было", - сказал Бибаров-Государев журналистам. Он уточнил, что 1 сентября с коллегами побывал в селе Семеновка Мелитопольского района, где сопровождал членов участковой избирательной комиссии в процессе обхода избирателей и голосования. "У нас 1013 избирателей, люди голосуют без сомнений. Никакой агрессии нет. Однако, на всякий случай, у нас есть охрана УИКов, и пока им ни разу не пришлось вмешаться", - рассказала журналистам председатель участковой избирательной комиссии №71 села Семеновка Анна Лели.
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политика, запорожская область, семеновка (краматорск)
Политика, Запорожская область, Семеновка (Краматорск)
Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Запорожской области

Штаб общественного наблюдения: нарушений на выборах в Запорожской области нет

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкСотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования
Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано, сообщил глава штаба общественного наблюдения, зампредседателя общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.
«
"Общественными наблюдателями нарушений не зафиксировано. Мы отмечаем, что жители активно пользуются своим избирательным правом и удовлетворены работой УИКов. Никаких случаев принуждения к голосованию мы не зафиксировали. В целом по области нарушений не было", - сказал Бибаров-Государев журналистам.
Он уточнил, что 1 сентября с коллегами побывал в селе Семеновка Мелитопольского района, где сопровождал членов участковой избирательной комиссии в процессе обхода избирателей и голосования.
«
"У нас 1013 избирателей, люди голосуют без сомнений. Никакой агрессии нет. Однако, на всякий случай, у нас есть охрана УИКов, и пока им ни разу не пришлось вмешаться", - рассказала журналистам председатель участковой избирательной комиссии №71 села Семеновка Анна Лели.
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ПолитикаЗапорожская областьСеменовка (Краматорск)
 
 
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