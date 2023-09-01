https://ria.ru/20230901/vybory-1893676767.html

В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах

В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах - РИА Новости, 01.09.2023

В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах

В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах, заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:55

2023-09-01T14:55

2023-09-01T14:55

запорожская область

андрей козенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах, заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала "Россия 24". Досрочное голосование на региональных выборах в Запорожской области стартовало 31 августа. "Накладывает свой отпечаток вооруженная агрессия со стороны Украины. Но тем не менее мы ожидаем высокую явку. Люди хотят идти на выборы, они хотят выбрать своих представителей в российские органы власти: в законодательное собрание, муниципалитеты", - сказал Козенко. По его словам, избирательная кампания идет в полном объеме, члены избирательных комиссий не поддаются на попытки украинской стороны себя запугать. "Они (киевские власти – ред.), конечно, очень рады были бы сорвать выборы на территории нашего региона, но им это не удастся", - сказал Козенко и добавил, что выборы в регионе состоятся, охрана избирательных участков усилена. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html

запорожская область

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запорожская область, андрей козенко