Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/vybory-1893676767.html
В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах
В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах - РИА Новости, 01.09.2023
В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах
В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах, заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:55
2023-09-01T14:55
запорожская область
андрей козенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750821424_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2019cc1b8849cf4c3e179a7004df9346.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах, заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала "Россия 24". Досрочное голосование на региональных выборах в Запорожской области стартовало 31 августа. "Накладывает свой отпечаток вооруженная агрессия со стороны Украины. Но тем не менее мы ожидаем высокую явку. Люди хотят идти на выборы, они хотят выбрать своих представителей в российские органы власти: в законодательное собрание, муниципалитеты", - сказал Козенко. По его словам, избирательная кампания идет в полном объеме, члены избирательных комиссий не поддаются на попытки украинской стороны себя запугать. "Они (киевские власти – ред.), конечно, очень рады были бы сорвать выборы на территории нашего региона, но им это не удастся", - сказал Козенко и добавил, что выборы в регионе состоятся, охрана избирательных участков усилена. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750821424_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f964225898e8a93242c814ffedc79f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, андрей козенко
Запорожская область, Андрей Козенко
В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах

В Запорожской области ожидают высокую явку избирателей на выборах

© РИА Новости / Магомед Чабаев | Перейти в медиабанкИзбирательная урна
Избирательная урна - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Магомед Чабаев
Перейти в медиабанк
Избирательная урна. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах, заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала "Россия 24".
Досрочное голосование на региональных выборах в Запорожской области стартовало 31 августа.
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах
26 августа, 11:50
"Накладывает свой отпечаток вооруженная агрессия со стороны Украины. Но тем не менее мы ожидаем высокую явку. Люди хотят идти на выборы, они хотят выбрать своих представителей в российские органы власти: в законодательное собрание, муниципалитеты", - сказал Козенко.
По его словам, избирательная кампания идет в полном объеме, члены избирательных комиссий не поддаются на попытки украинской стороны себя запугать.
"Они (киевские власти – ред.), конечно, очень рады были бы сорвать выборы на территории нашего региона, но им это не удастся", - сказал Козенко и добавил, что выборы в регионе состоятся, охрана избирательных участков усилена.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Запорожская областьАндрей Козенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала