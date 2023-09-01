ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового
Рогов: ВСУ потеряли несколько штурмовых групп у Вербового в Запорожской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Продолжаются попытки атак поселка Вербовое. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника, которые выдвигались в этот населенный пункт", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу.
Кроме того, по его словам, продолжаются ожесточенные позиционные бои в районе села Работино и на Времевском выступе. В целом же, по его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск.
В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
Как сообщало Минобороны РФ в четверг, за предыдущие сутки Вооруженные силы России отбили пять атак украинских войск у Вербового, уничтожив до 85 военных ВСУ, американскую гаубицу М777, чешскую РСЗО Vampire и другую технику.