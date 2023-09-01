https://ria.ru/20230901/vsu-1893605660.html

ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового

ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового

Вооруженные силы РФ ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:24

2023-09-01T11:24

2023-09-01T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

токмак

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Продолжаются попытки атак поселка Вербовое. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника, которые выдвигались в этот населенный пункт", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу. Кроме того, по его словам, продолжаются ожесточенные позиционные бои в районе села Работино и на Времевском выступе. В целом же, по его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Как сообщало Минобороны РФ в четверг, за предыдущие сутки Вооруженные силы России отбили пять атак украинских войск у Вербового, уничтожив до 85 военных ВСУ, американскую гаубицу М777, чешскую РСЗО Vampire и другую технику.

https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html

россия

запорожская область

токмак

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины