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ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/vsu-1893605660.html
ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового
ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового
Вооруженные силы РФ ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:24
2023-09-01T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Продолжаются попытки атак поселка Вербовое. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника, которые выдвигались в этот населенный пункт", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу. Кроме того, по его словам, продолжаются ожесточенные позиционные бои в районе села Работино и на Времевском выступе. В целом же, по его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск. В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Как сообщало Минобороны РФ в четверг, за предыдущие сутки Вооруженные силы России отбили пять атак украинских войск у Вербового, уничтожив до 85 военных ВСУ, американскую гаубицу М777, чешскую РСЗО Vampire и другую технику.
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россия
запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового

Рогов: ВСУ потеряли несколько штурмовых групп у Вербового в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Продолжаются попытки атак поселка Вербовое. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника, которые выдвигались в этот населенный пункт", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу.
Кроме того, по его словам, продолжаются ожесточенные позиционные бои в районе села Работино и на Времевском выступе. В целом же, по его словам, ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск.
В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
Как сообщало Минобороны РФ в четверг, за предыдущие сутки Вооруженные силы России отбили пять атак украинских войск у Вербового, уничтожив до 85 военных ВСУ, американскую гаубицу М777, чешскую РСЗО Vampire и другую технику.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина
10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьТокмакВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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