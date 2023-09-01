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Трудовое воспитание школьников стало обязательным - РИА Новости, 01.09.2023
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00:26 01.09.2023 (обновлено: 10:44 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/vospitanie-1893528227.html
Трудовое воспитание школьников стало обязательным
Трудовое воспитание школьников стало обязательным - РИА Новости, 01.09.2023
Трудовое воспитание школьников стало обязательным
Трудовое воспитание школьников станет обязательным с 1 сентября, соответствующий закон ранее приняла Госдума. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:26
2023-09-01T10:44
ольга казакова
госдума рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трудовое воспитание школьников станет обязательным с 1 сентября, соответствующий закон ранее приняла Госдума. Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Разрешение родителей на участие в таком общественно-полезном труде не потребуется. Как ранее сообщала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой труд может включать в себя например, высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.
https://ria.ru/20230901/predmety-1893527456.html
https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html
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ольга казакова, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Ольга Казакова, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Трудовое воспитание школьников стало обязательным

Трудовое воспитание школьников с 1 сентября становится обязательным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики во время урока труда
Ученики во время урока труда - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трудовое воспитание школьников станет обязательным с 1 сентября, соответствующий закон ранее приняла Госдума.
Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
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Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Разрешение родителей на участие в таком общественно-полезном труде не потребуется.
Как ранее сообщала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой труд может включать в себя например, высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.
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