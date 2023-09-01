https://ria.ru/20230901/vospitanie-1893528227.html

Трудовое воспитание школьников стало обязательным

Трудовое воспитание школьников стало обязательным - РИА Новости, 01.09.2023

Трудовое воспитание школьников стало обязательным

Трудовое воспитание школьников станет обязательным с 1 сентября, соответствующий закон ранее приняла Госдума. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:26

2023-09-01T00:26

2023-09-01T10:44

ольга казакова

госдума рф

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трудовое воспитание школьников станет обязательным с 1 сентября, соответствующий закон ранее приняла Госдума. Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Разрешение родителей на участие в таком общественно-полезном труде не потребуется. Как ранее сообщала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой труд может включать в себя например, высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.

https://ria.ru/20230901/predmety-1893527456.html

https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга казакова, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование