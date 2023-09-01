https://ria.ru/20230901/volodin-1893555602.html
Володин поздравил учеников и родителей с 1 сентября
Володин поздравил учеников и родителей с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Володин поздравил учеников и родителей с 1 сентября
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале поздравил школьников, студентов, учителей и родителей с 1 сентября и рассказал о новых законах в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:11
2023-09-01T09:11
2023-09-01T09:27
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале поздравил школьников, студентов, учителей и родителей с 1 сентября и рассказал о новых законах в сфере образования. "Дорогие школьники, студенты, родители и наши учителя! Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём знаний… Так получилось, что в этот день вступают в силу законы, о которых хочу рассказать, учитывая, что они направлены на повышение качества образования в школах", - написал Володин. Спикер Госдумы отметил, что учащиеся младших классов по всей стране будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме того, школы должны будут привести свои основные образовательные программы в соответствие с федеральными. "Это позволит повысить доступность качественного образования. Ранее при переводе ребёнка в другую школу зачастую возникали вопросы несоответствия образовательных программ, что приводило к стрессу ребёнка и несло дополнительные расходы для родителей на репетиторов", - сообщил Володин. По его словам, с 1 сентября платные дороги будут бесплатными для школьных автобусов. Володин рассказал и о других нововведениях. Так, родители детей-инвалидов получат четыре дополнительных выходных ежемесячно, их можно будет накапливать и использовать как дополнительный отпуск (до 24 дней). Кроме того, неработающим родителям детей инвалидов первой группы будут направлять уведомления на госуслугах о мерах социальной поддержки.
https://ria.ru/20230901/mishustin-1893550535.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил учеников и родителей с 1 сентября
Володин поздравил учеников и родителей с 1 сентября и рассказал о нововведениях
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
поздравил школьников, студентов, учителей и родителей с 1 сентября и рассказал о новых законах в сфере образования.
"Дорогие школьники, студенты, родители и наши учителя! Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём знаний… Так получилось, что в этот день вступают в силу законы, о которых хочу рассказать, учитывая, что они направлены на повышение качества образования в школах", - написал Володин.
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Спикер Госдумы отметил, что учащиеся младших классов по всей стране будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме того, школы должны будут привести свои основные образовательные программы в соответствие с федеральными.
"Это позволит повысить доступность качественного образования. Ранее при переводе ребёнка в другую школу зачастую возникали вопросы несоответствия образовательных программ, что приводило к стрессу ребёнка и несло дополнительные расходы для родителей на репетиторов", - сообщил Володин.
По его словам, с 1 сентября платные дороги будут бесплатными для школьных автобусов.
Володин рассказал и о других нововведениях. Так, родители детей-инвалидов получат четыре дополнительных выходных ежемесячно, их можно будет накапливать и использовать как дополнительный отпуск (до 24 дней). Кроме того, неработающим родителям детей инвалидов первой группы будут направлять уведомления на госуслугах о мерах социальной поддержки.
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