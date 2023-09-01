Рейтинг@Mail.ru
Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/voennye-1893623620.html
Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ
Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ
Более 3 тысяч украинских военных уже прошли обучение в Испании, пишет газета Periodico, переговорившая с рядом новобранцев, прибывших с Украины, и испанскими... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:31
2023-09-01T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч украинских военных уже прошли обучение в Испании, пишет газета Periodico, переговорившая с рядом новобранцев, прибывших с Украины, и испанскими инструкторами. "Из 30 тысяч украинцев, которые завершат обучение в октябре во всем ЕС, более 3 тысяч получили обучение в Испании в рамках европейской военной учебной миссии, которая стартовала в ноябре 2022 года", - пишет издание. По данным издания, обучение длится без выходных в течение пяти недель по десять часов в день. Иногда случаются ночные тренировки. В Толедо украинцев обучает 71 инструктор. Согласно Periodico, в зависимости от курса в рамках тренировок украинские военные знакомятся с особенностями ядерной, химической и биологической войны, учатся разминированию, а также использованию бронетранспортеров и танков Leopard. Как заявил один из инструкторов подполковник Хуан Карлос Кортес, "на Украине не могут отвлекать военное руководство для проведения обучения, потому что они нужны на фронте". Поэтому, по его словам, испанские инструкторы помогают украинцам с обучением на своей территории. Ранее газета Pais сообщила, что компания из испанского города Лериды занялась открытой вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Украине, предлагая им курс за 700 евро и рассчитанный всего на пять дней. Сама компания представляет собой ассоциацию инструкторов, которые уже участвовали в боях на Украине. Посол России в Испании Юрий Клименко заявил РИА Новости, что реклама набора наемников на Украину в испанской прессе является открытым попранием уголовного кодекса королевства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания
Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ

Periodico: более трех тысяч украинских военных уже прошли обучение в Испании

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч украинских военных уже прошли обучение в Испании, пишет газета Periodico, переговорившая с рядом новобранцев, прибывших с Украины, и испанскими инструкторами.
"Из 30 тысяч украинцев, которые завершат обучение в октябре во всем ЕС, более 3 тысяч получили обучение в Испании в рамках европейской военной учебной миссии, которая стартовала в ноябре 2022 года", - пишет издание.
По данным издания, обучение длится без выходных в течение пяти недель по десять часов в день. Иногда случаются ночные тренировки. В Толедо украинцев обучает 71 инструктор.
Согласно Periodico, в зависимости от курса в рамках тренировок украинские военные знакомятся с особенностями ядерной, химической и биологической войны, учатся разминированию, а также использованию бронетранспортеров и танков Leopard.
Украинский военный на шведской БМП CV90 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"Прорыв под Работино": Запад празднует победу Украины
08:00
Как заявил один из инструкторов подполковник Хуан Карлос Кортес, "на Украине не могут отвлекать военное руководство для проведения обучения, потому что они нужны на фронте". Поэтому, по его словам, испанские инструкторы помогают украинцам с обучением на своей территории.
Ранее газета Pais сообщила, что компания из испанского города Лериды занялась открытой вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Украине, предлагая им курс за 700 евро и рассчитанный всего на пять дней. Сама компания представляет собой ассоциацию инструкторов, которые уже участвовали в боях на Украине. Посол России в Испании Юрий Клименко заявил РИА Новости, что реклама набора наемников на Украину в испанской прессе является открытым попранием уголовного кодекса королевства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Киев запаниковал. На Украине началась борьба за выживание
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала