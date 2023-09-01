https://ria.ru/20230901/voennye-1893623620.html

Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ

Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2023

Более трех тысяч украинских военных прошли обучение в Испании, пишут СМИ

Более 3 тысяч украинских военных уже прошли обучение в Испании, пишет газета Periodico, переговорившая с рядом новобранцев, прибывших с Украины, и испанскими... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:31

2023-09-01T12:31

2023-09-01T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч украинских военных уже прошли обучение в Испании, пишет газета Periodico, переговорившая с рядом новобранцев, прибывших с Украины, и испанскими инструкторами. "Из 30 тысяч украинцев, которые завершат обучение в октябре во всем ЕС, более 3 тысяч получили обучение в Испании в рамках европейской военной учебной миссии, которая стартовала в ноябре 2022 года", - пишет издание. По данным издания, обучение длится без выходных в течение пяти недель по десять часов в день. Иногда случаются ночные тренировки. В Толедо украинцев обучает 71 инструктор. Согласно Periodico, в зависимости от курса в рамках тренировок украинские военные знакомятся с особенностями ядерной, химической и биологической войны, учатся разминированию, а также использованию бронетранспортеров и танков Leopard. Как заявил один из инструкторов подполковник Хуан Карлос Кортес, "на Украине не могут отвлекать военное руководство для проведения обучения, потому что они нужны на фронте". Поэтому, по его словам, испанские инструкторы помогают украинцам с обучением на своей территории. Ранее газета Pais сообщила, что компания из испанского города Лериды занялась открытой вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Украине, предлагая им курс за 700 евро и рассчитанный всего на пять дней. Сама компания представляет собой ассоциацию инструкторов, которые уже участвовали в боях на Украине. Посол России в Испании Юрий Клименко заявил РИА Новости, что реклама набора наемников на Украину в испанской прессе является открытым попранием уголовного кодекса королевства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, испания