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В России импорт вина в августе вырос, но уже осенью может сократиться - РИА Новости, 01.09.2023
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19:33 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/vino-1893758031.html
В России импорт вина в августе вырос, но уже осенью может сократиться
В России импорт вина в августе вырос, но уже осенью может сократиться - РИА Новости, 01.09.2023
В России импорт вина в августе вырос, но уже осенью может сократиться
Поставки импортного вина в Россию выросли в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако могут значительно сократиться уже осенью: по одному из... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:33
2023-09-01T19:33
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ladoga
италия
испания
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Поставки импортного вина в Россию выросли в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако могут значительно сократиться уже осенью: по одному из прогнозов, снижение составит до 30%, рассказали РИА Новости опрошенные представители алкогольного рынка. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений. "По итогам августа этого года ввоз будет также выше, чем в прошлом году. Думаю, по результатам сентября и октября уже будет заметна коррекция. Ввоз в этих месяцах может сократиться от 15 до 30%. ... Сформированный сток позволит сделать поднятие цен плавным, растянутым на 4-6 месяцев", - рассказал президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ - компании Ladoga - Вениамин Грабар. При этом, по его словам, у самой компании ввоз в августе относительно июля увеличился на 20%. Основными странами, откуда велись поставки, были Италия, Испания, Грузия, Франция, Португалия. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также отметил, что в августе импортеры привозили тот товар и в тех объемах, которые были запланированы еще в начале года. "Определенность с пошлинами появилась в конце июля, с августа пошли перестройки по логистике, но изменения ... требуют времени. Например, из Аргентины или Чили товар плывет до Риги два месяца, из Австралии – три месяца, а заказать его нужно еще за месяц до отгрузки. То, что мы будем наблюдать в августе, сентябре и октябре - это будет следствием решений, которые принимались еще до появления самой темы повышения пошлин", - полагает Липилин. В Simple Group, одном из крупнейших импортеров премиального вина в Россию, считают, что заметнее падение импорта вин из "недружественных" стран год к году станет в сентябре-октябре. После продажи остатков, ввезенных по старым закупочным ценам при прежнем уровне пошлин, и повышения стоимости вин "недружественных" стран потребители будут переключаться на вина из других регионов, считают в компании.
https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ladoga, италия, испания
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), LADOGA, Италия, Испания
В России импорт вина в августе вырос, но уже осенью может сократиться

В России импорт вина в августе вырос, но осенью может сократиться на 15-30%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Поставки импортного вина в Россию выросли в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако могут значительно сократиться уже осенью: по одному из прогнозов, снижение составит до 30%, рассказали РИА Новости опрошенные представители алкогольного рынка.
В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.
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«
"По итогам августа этого года ввоз будет также выше, чем в прошлом году. Думаю, по результатам сентября и октября уже будет заметна коррекция. Ввоз в этих месяцах может сократиться от 15 до 30%. ... Сформированный сток позволит сделать поднятие цен плавным, растянутым на 4-6 месяцев", - рассказал президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ - компании Ladoga - Вениамин Грабар.
При этом, по его словам, у самой компании ввоз в августе относительно июля увеличился на 20%. Основными странами, откуда велись поставки, были Италия, Испания, Грузия, Франция, Португалия. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также отметил, что в августе импортеры привозили тот товар и в тех объемах, которые были запланированы еще в начале года.
«
"Определенность с пошлинами появилась в конце июля, с августа пошли перестройки по логистике, но изменения ... требуют времени. Например, из Аргентины или Чили товар плывет до Риги два месяца, из Австралии – три месяца, а заказать его нужно еще за месяц до отгрузки. То, что мы будем наблюдать в августе, сентябре и октябре - это будет следствием решений, которые принимались еще до появления самой темы повышения пошлин", - полагает Липилин.
В Simple Group, одном из крупнейших импортеров премиального вина в Россию, считают, что заметнее падение импорта вин из "недружественных" стран год к году станет в сентябре-октябре. После продажи остатков, ввезенных по старым закупочным ценам при прежнем уровне пошлин, и повышения стоимости вин "недружественных" стран потребители будут переключаться на вина из других регионов, считают в компании.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)LADOGAИталияИспания
 
 
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