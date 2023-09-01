https://ria.ru/20230901/veyp-1893528726.html

Правительство получило право устанавливать минимальные цены на вейпы

Правительство получило право устанавливать минимальные цены на вейпы - РИА Новости, 01.09.2023

Правительство получило право устанавливать минимальные цены на вейпы

Правительство России получило право определять минимальные цены на одноразовые вейпы с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости для... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:29

2023-09-01T00:29

2023-09-01T00:31

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство России получило право определять минимальные цены на одноразовые вейпы с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости для электронных средств доставки никотина. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. Согласно документу, никотинсодержащая продукция не может продаваться ниже минимальной цены на нее, а минимальная цена должна определяется в порядке, установленном правительством. Также кабмин сможет создать перечень веществ и добавок, при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной. Кроме того, закон приравнивает безникотиновую жидкость к никотинсодержащей продукции. "Изменение - это минимальные цены на никотинсодержащую продукцию, то есть на стики, жидкости и бестабачные смеси для кальяна. ... 1 сентября 2023 года правительство получит право определить эти минимальные цены. Согласно плану-графику правительства, с которым ознакомились Fedotov Group, представить публично минимальные цены планируют к 1 ноября. Когда они начнут действовать - пока неизвестно", - рассказал РИА Новости руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. В агентстве также уточнили, что это коснется и одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН) с жидкостями. Федотов полагает, что может быть небольшой переходный период, чтобы все участники оборота успели закрыть текущие сделки и перестроиться на новые цены, а также чтобы с полок окончательно ушла немаркированная продукция. "Отмечу ряд важных нюансов. Во-первых, в текущей версии проекта минимальные цены действуют на всю цепочку оборота. То есть это не минимальные розничные цены, как многие думают, а цены, которые действуют и на производителей, и на оптовых поставщиков, и на розничные магазины. Это значит, что нас может ждать серьезное изменение цен на продукты, которые попадают под минимальную цену, и прежде всего - на безникотиновые жидкости для ЭСДН, которые продаются во флаконах", - уточнил эксперт. По его словам, минимальные цены на жидкости с никотином и без рассчитываются по одной и той же формуле, где используется ставка акциза жидкостей с никотином, таким образом минимальная стоимость этих жидкостей будет одинаковой, тогда как сейчас варианты с никотином стоят дороже, потому что основную цену продукта составляют акциз и сам никотин. "Думаю, для многих компаний выпуск безникотиновых жидкостей потеряет смысл, хотя полностью продукт с полок вряд ли пропадет - у безникотиновых жидкостей есть своя аудитория. На остальные продукты цены вырастут, но куда менее значительно, если сравнивать с жидкостями", - заключил Федотов.

https://ria.ru/20230807/nauka-1888133211.html

https://ria.ru/20230710/veyp-1883312362.html

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россия, владимир путин, экономика